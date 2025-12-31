El acuerdo viral de Rodrick Covington, el entrenador que no pudo pagar su departamento en Nueva York

A través de redes sociales se viralizó la historia de un instructor de acondicionamiento físico en Estados Unidos que, ante la imposibilidad de cubrir el alquiler de su vivienda en Nueva York, optó por buscar una solución ingeniosa para no perderla.

Se trata de Rodrick Covington, un entrenador de 45 años que, al no contar con los recursos suficientes para pagar su departamento, halló una alternativa poco convencional para mantenerse en él. Su experiencia ha sido vista tanto como una muestra de creatividad frente a la adversidad como un reflejo de la crisis habitacional que enfrenta una de las ciudades más costosas del mundo.

El acuerdo que evitó que perdiera su hogar

Todo comenzó cuando Covington tuvo que dejar su residencia en Jersey City, luego de que el propietario incrementara el monto del alquiler acordado durante la pandemia de Covid-19. En entrevistas con medios locales, como The New York Times, relató que visitó alrededor de 25 opciones en Brooklyn y Queens, aunque ninguna cumplía con sus expectativas, hasta que escuchó sobre Ray Harlem, un complejo habitacional reciente ubicado cerca de una de las principales zonas comerciales del barrio.

Además de su trabajo como entrenador, Covington es actor, por lo que le atrajo que el proyecto incluyera una alianza con el Teatro Nacional Negro, que cuenta con un espacio de artes escénicas de 25 mil pies cuadrados dentro del edificio. No obstante, el precio de la renta superaba sus posibilidades económicas.

Lejos de desistir, decidió entablar una negociación directa con la administración de Ray Harlem, situado sobre la Quinta Avenida. La propuesta fue aceptada y le permitió conservar el departamento a cambio de impartir de manera periódica clases de yoga, pilates y rutinas de ejercicio para los residentes.

Como era previsible, su caso generó gran atención, ya que Nueva York continúa entre las urbes con los costos de vivienda más altos del país. En zonas como Manhattan, Brooklyn o Harlem, los aumentos han rebasado la capacidad financiera de miles de personas, incluso de quienes cuentan con empleo estable, convirtiendo esta historia en un ejemplo claro de que la crisis inmobiliaria no hace distinciones.

akv