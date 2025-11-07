Efemérides del 7 de noviembre: ¿qué se celebra este viernes?

Este 7 de noviembre se realizarán dos eventos conmemorativos. Los temas que se tratarán serán el Día del Ferrocarril y el Día Internacional de la Física Médica.

Los días Internacionales o Mundiales que se celebran a lo largo del año tienen el propósito de concientizar a la sociedad sobre diferentes aspectos políticos, sociales, culturales, artísticos, vida silvestre, entre otros.

Es por ello, que te contaremos por qué se celebran en este día en específico y cuál es su importancia.

Lee también Vaso navideño de Starbucks: ¿a qué hora ir por el artículo coleccionable hoy, 7 de noviembre?

¿Qué se celebra este viernes?

Día del Ferrocarrilero

Foto: El Universal.

De acuerdo con el Gobierno de México, menciona que este día reconoce a una persona que realizó una acción heroica al salvar la vida de muchas personas: Jesús García Corona.

Este hombre descarriló un tren cargado de dinamita que se dirigía al poblado de Nacozari, Sonora, ya que uno de los vagones se había incendiado y de esta manera salvó la vida de los lugareños.

Desde entonces se le conoce como El Héroe de Nacozari. Por otro lado, este día también sirve para reconocer a los trabajadores ferroviarios por su labor y su papel vital en el desarrollo del país.

Lee también Usuarios denuncian malas condiciones en Zoológico Mismaloya; Profepa descarta maltrato

Día Internacional de la Física Médica

Foto: El Universal

Este día es un reconocimiento más a una de las mujeres más influyentes de la física y la química moderna, especialmente por su descubrimiento de la radiactividad: Marie Curie.

Este día se le atribuye por su nacimiento y porque fue una de las primeras personas en aplicar los conocimientos y avances tecnológicos de la física molecular a la medicina.

Por otro lado, el propósito de este día es visibilizar el trabajo que realizan los físicos médicos dentro de un hospital y la importancia para el cuidado de las personas.

También te interesará:

¿Cuándo ver el episodio 3 de It: Welcome to Derry?

Con ola de memes, fans de Michael Jackson reaccionan a imágenes de la biopic

Un Buen Fin hecho en México: Mercado Libre une moda, tecnología y emprendimiento

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr