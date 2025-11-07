Más Información

Pensión del Bienestar 2025: conoce a los beneficiarios de 6 mil 200 pesos hoy, 7 de noviembre

Pensión del Bienestar 2025: conoce a los beneficiarios de 6 mil 200 pesos hoy, 7 de noviembre

Efemérides del 7 de noviembre: ¿qué se celebra este viernes?

Efemérides del 7 de noviembre: ¿qué se celebra este viernes?

Vaso navideño de Starbucks: ¿a qué hora ir por el artículo coleccionable hoy, 7 de noviembre?

Vaso navideño de Starbucks: ¿a qué hora ir por el artículo coleccionable hoy, 7 de noviembre?

Salinas Pliego reacciona a asesinato de Guadalupe Urban, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; lanza duro mensaje

Salinas Pliego reacciona a asesinato de Guadalupe Urban, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; lanza duro mensaje

¿Cuándo ver el pico de la lluvia de meteoros Táuridas en México? Conoce la fecha exacta

¿Cuándo ver el pico de la lluvia de meteoros Táuridas en México? Conoce la fecha exacta

Este se realizarán dos eventos conmemorativos. Los temas que se tratarán serán el Día del Ferrocarril y el Día Internacional de la Física Médica.

Los días Internacionales o Mundiales que se celebran a lo largo del año tienen el propósito de concientizar a la sociedad sobre diferentes aspectos políticos, sociales, culturales, artísticos, vida silvestre, entre otros.

Es por ello, que te contaremos por qué se celebran en este día en específico y cuál es su importancia.

Lee también

¿Qué se celebra este viernes?

Día del Ferrocarrilero

Foto: El Universal.
Foto: El Universal.

De acuerdo con el Gobierno de México, menciona que este día reconoce a una persona que realizó una acción heroica al salvar la vida de muchas personas: Jesús García Corona.

Este hombre descarriló un tren cargado de dinamita que se dirigía al poblado de Nacozari, Sonora, ya que uno de los vagones se había incendiado y de esta manera salvó la vida de los lugareños.

Desde entonces se le conoce como El Héroe de Nacozari. Por otro lado, este día también sirve para reconocer a los trabajadores ferroviarios por su labor y su papel vital en el desarrollo del país.

Lee también

Día Internacional de la Física Médica

Foto: El Universal
Foto: El Universal

Este día es un reconocimiento más a una de las mujeres más influyentes de la física y la química moderna, especialmente por su descubrimiento de la radiactividad: Marie Curie.

Este día se le atribuye por su nacimiento y porque fue una de las primeras personas en aplicar los conocimientos y avances tecnológicos de la física molecular a la medicina.

Por otro lado, el propósito de este día es visibilizar el trabajo que realizan los físicos médicos dentro de un hospital y la importancia para el cuidado de las personas.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]