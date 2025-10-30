Efemérides del 30 de octubre: ¿qué se celebra este jueves?

Este 30 de octubre solo se realizará un evento conmemorativo. El tema es: Día Mundial del Fisicoculturismo.

Cada día tiene el objetivo de dar mucha más visibilización y concientizar a la población sobre temas sociales y políticos, así como hechos históricos, descubrimientos científicos, tecnológicos, culturales, entre otros.

Por ello, compartiremos contigo algunos de estos eventos conmemorativos para que conozcas el motivo de su celebración.

¿Qué se celebra este jueves?

Día Mundial del Fisicoculturismo

Foto: Especial

De acuerdo con el sitio web SportsWorld menciona que el Día Mundial del Fisicoculturismo tiene el propósito de reconocer el esfuerzo y la pasión que miles de personas dedican a construir su cuerpo por estética, salud y bienestar.

Este día se celebra en honor al nacimiento de Eugen Sandow, pionero de esta disciplina moderna, conocido como el padre del fisicoculturismo, donde hoy en día todavía se practica tal y como él la dejó.

Muchas veces la comunidad de esta disciplina comparte y promueve un estilo de vida activo, saludable y disciplinado. Además, practicarlo puede jugar un papel importante para la salud mental ya que puede reducir el estrés y mejorar la autoestima.

Sin embargo, por otro lado, si se practica de forma desequilibrada puede suponer un riesgo psicológico para las personas, ya que pueden producirse conductas excesivas de apariencia física que derivan en trastornos como ansiedad, obsesión por la imagen corporal y trastornos alimenticios.

