Efemérides del 18 de noviembre: ¿qué se celebra este martes?

Este 18 de noviembre se celebran diversos acontecimientos. Los temas mencionados de hoy son: Día Internacional del Arte Islámico, Día Mundial para Prevenir la Explotación Sexual, el Abuso y la Violencia contra los Niños y Promover la Curación y el Día Mundial del Paciente Anticoagulado.

Todas las fechas conmemorativas tienen el objetivo de concientizar a las personas sobre temas muy diversos que enfrenta el mundo, ya sean sociales, arte, políticos, vida silvestre, salud, personajes históricos, entre muchos otros.

¿Qué se celebra este martes?

Día Internacional del Arte Islámico

De acuerdos con la UNESCO, menciona que este día fue proclamado en 2019, durante la 40° reunión de la Conferencia de Generalización. El objetivo de este día es concienciar a la sociedad sobre las expresiones artísticas del Islam, históricas y contemporáneas.

Esta celebración no sólo promueve el arte en sí, sino también la diversidad cultural, la libertad de expresión, la protección del patrimonio cultural y el diálogo entre comunidades.

Este arte demuestra la riqueza de diferentes regiones del mundo, por otro lado, también es constantemente reinventado y reinterpretado, abarcando una infinidad de formas artísticas como: caligrafía, danza, cerámica, música y orfebrería.

Día Mundial para Prevenir la Explotación, los Abusos y la Violencia Sexuales contra los Niños y Promover la Sanación

Las Naciones Unidas indican que este día busca promover y proteger a los niños y jóvenes que son víctimas de abuso y explotación sexual inapropiada en todo el mundo.

Las víctimas y los sobrevivientes a menudo se sienten avergonzados de pedir apoyo y justicia, por lo que esto puede afectar su salud y bienestar físico y mental, dejando a veces consecuencias para toda la vida.

En todo el mundo, se estima que alrededor de 120 millones de mujeres menores de 20 años han experimentado diversas formas de relaciones sexuales no consentidas. Y finalmente, los datos de 24 países oscilan entre el 8% y el 31% entre las chicas y entre el 3% y el 17% entre los chicos menores de 18 años.

Día Mundial del Paciente Anticoagulado

Según el sitio web Hemomadrid, menciona que este día invita a la sociedad a reflexionar sobre la importancia de dicho tratamiento para millones de personas que dependen de él y ayuda a mantener su calidad de vida.

Un paciente anticoagulado es aquel que necesita tomar medicamentos para reducir el riesgo de formación de coágulos sanguíneos. Estos medicamentos interfieren con el proceso de coagulación y hacen que la sangre fluya correctamente. Por ello, se debe seguir una dieta estricta y actividad física para mantener la buena calidad de vida del paciente.

