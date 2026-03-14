La diputada priista Tania Larios se retiró de una mesa de debate en vivo del programa del periodista Juan Becerra Acosta en Grupo Fórmula, luego de que Manuel Pedrero se negara a disculparse por las acusaciones en su contra por violencia política de género, pese a que existe un procedimiento sancionador por parte de la Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)

Pedrero dijo que sólo el IECM podrá determinar si le va a pedir disculpas o no a la diputada por las presuntas acusaciones.

"No te voy a ofrecer disculpas. No he dicho una sola palabra (...). El fondo no es violencia política de género, es censura periodística", aseguró. Con respecto a las medidas cautelares interpuestas agregó que ninguna de ellas implica pedir disculpas a la legisladora.

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Por su parte la diputada priista dijo que era lamentable que no reconociera la violencia que ejerció a partir de que ella le cuestionó su congruencia de lo que escribió sobre Adán Augusto en un libro donde resaltó que el senador morenista era un "luchador incansable por las causas del pueblo, un hombre estratégico, político de primera" y que Pedrero lo acompañaba a actos proselitistas y lo "candideaba" como presidente de la república por encima de Claudia Sheinabum.

Tras esto, señaló que Pedrero realizó una "campaña orquestada" en su contra de comentarios tendenciosos que daban a entender que Larios "no había cursado la universidad" y que no "sabía leer" a través de su medio digital Los Reporteros MX.

"Utiliza el medio como un pasquín inmundo para desinformar, para atacar a una mujer en violencia política por razones de género para silenciarme. Y es algo que no voy a permitir, que no vamos a hacer, que no se va a disculpar, que me sigue violentando" dijo Tania Larios.

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Antes de retirarse de la mesa de debate aseguró que se iba por la violencia que se seguía ejerciendo en su contra y que ya fue sancionada por el IECM.

"Me voy de este, de esta mesa, porque así, con violencia, ejerciendo esta violencia hoy, que ya señaló el Instituto Electoral de la Ciudad de México, no hay condiciones de que permanezca, porque esto es una consecuencia de alzar la voz", concluyó.

“Sigue ejerciendo violencia”: la diputada del PRI, Tania Larios (@TaniaLariosMX), se fue al ver la actitud del comunicador Manuel Pedrero (@YosoyPedrero), al negarse a ofrecer disculpas ⚖️🎙️⚖️🎙️ #FórmulaNoticias con Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) pic.twitter.com/qe0e8e7Bwm — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 14, 2026

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