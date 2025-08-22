Más Información

VIDEO: Mujer pierde el control en Cineteca Nacional tras reclamos por no callarse; la bautizan como “Lady Cineteca”

Diego Ruzzarín acepta pelea contra El Temach en Supernova Strikers; "te puedo partir el hocico de manera intelectual", dice

Salinas Pliego reacciona a la ratificación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia; esto dijo

¿Qué se celebra hoy, 22 de agosto?; conoce las efemérides de este día

Pensión Bienestar 2025; ¿a qué letras les toca el registro, hoy 22 de agosto?; esto se sabe

Diego Ruzzarín contestó la “propuesta” de enfrentamiento de El Temach, para el del próximo año.

Por medio de un video difundido a través de redes sociales, Diego Ruzzarín mencionó que “se está enterando” de que Luis Castilleja, mejor conocido como El Temach, lo retó a un duelo en la siguiente edición del evento de box amateur, Supernova Strikers.

“Me estoy enterando por acá que al parecer El Temach me mandó una invitación a pelear con él en el próximo Supernova”, afirmó Razzurín en el video que ya circula por diversas plataformas.

Diego Ruzzarín es un empresario y youtuber conocido por su contenido filosófico y por promover el pensamiento crítico en redes. Foto: podcast en YouTube con Roberto Mtz.
Diego Ruzzarín es un empresario y youtuber conocido por su contenido filosófico y por promover el pensamiento crítico en redes. Foto: podcast en YouTube con Roberto Mtz.

¿Cuál fue la reacción de Diego Razzurín a la invitación de El Temach de enfrentarse en el siguiente Supernova Strikers?

En el reciente video, el creador de contenido, autor y políglota recuerda que en diversas ocasiones pasadas, él mismo invitó a El Temach a entablar el diálogo y tener un debate, sin embargo, afirma que al personaje –conocido por sus diversas polémicas y controversias– le dio “miedito” y ahora lo invita a pelear box.

Sí, ¿por qué no? Negociemos. ¡Encantado! De hecho estaría chin***, no sé qué opines, que hagamos un debate y después del debate podemos hacer la pelea”, dijo Diego Razzurín, aceptando la propuesta de El Temach.

El creador de contenido agregó un comentario “picante” dirigido a El Temach, que confirma que estaría dispuesto a pelear con él: “Así te puedo partir el hocico de manera intelectual y también en el ring. Suena bien, ¿no? Avísame qué opinas y le damos seguimiento”.

El video fue subido a TikTok por el usuario "@albexzsc".

@Diego Ruzzarin le responde al @El Temach acerca del reto de estar en el #supernova a boxear. Pero #diegoruzzarin acepta si el #temach acepta un debate entre ellos. Así ambos estarían en un podcast y en el supernova. #boxeo #velada

¿Cuándo le “propuso” pelear El Temach a Diego Ruzzarín?

En una entrevista con Juan Bertheau en el Supernova Strikers 2025, el creador de contenido le preguntó a El Temach con quién le gustaría “darse un tiro”, a lo que el hidrocálido le contestó: “Con Ruzzarín. Ya lo vi. Estamos como del pre. Ahorita le voy a decir a ver si se jala”.

El video fue compartido por el mismo Juan Bertheau a través de su cuenta oficial de TikTok y ya cuenta con casi 3.5 millones de vistas y más de 260 mil likes.

Será que el Supernova del próximo año logra ese tiro??? Quien crees que gane, Temach o Ruzarrin?

