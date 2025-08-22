Supernova Strikers: ¿cuál es el significado de "cajeta" en el short de Franco Escamilla?; comediante lo explica

Supernova Strikers sigue tendencia en redes sociales, el evento donde figuras públicas y creadores de contenido tuvieron combates de box dejó muy altas las expectativas para el siguiente evento.

Por más de cinco horas, millones de personas pudieron disfrutar de streamers de toda América Latina, cantantes y comediantes, e incluso, música en vivo ya sea de Christian Nodal, María Becerrera entre más artistas.

El mismo evento estuvo lleno de simbolismos para los que participaron, ya sea la entrada de Alana Flores, la lucha de egos entre Mario Bautista y WestCol y la palabra “Cajeta” en el short de Franco Escamilla.

¿Cuál es el significado de "cajeta" en el short de Franco Escamilla??

Sin duda uno de los enfrentamientos más esperados era el de Franco Escamilla contra El Escorpión Dorado (Alex Montiel).

Para sorpresa de muchos, Franco Escamilla venció a su adversario por decisión divida, pero otro de los detalles que más llamó la atención fue la palabra en su short: "Cajeta".

“Cajeta” era el apodo del señor Francisco Javier López Campos, padre de Franco, quien falleció el pasado 24 de septiembre de 2021. Lo anterior, se confirmó gracias a una publicación de Escamilla a través de Instagram después de la pelea.

Rápidamente el vídeo se volvió tendencia, con más de 25 millones de visitas y comentarios aplaudiendo el gesto.

