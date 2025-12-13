Dick Van Dyke cumple 100 años: estos son los personajes a los que dio vida en el cine

Este sábado 13 de diciembre de 2025, el actor, comediante y cantante estadounidense Dick Van Dyke cumplió 100 años de vida y lo celebró de la mejor manera: con una sesión de canto de dos horas para sus fanáticos, según los reportes del medio norteamericano Variety.

De acuerdo con información del medio, el actor organizó un evento benéfico de dos horas con sus fanáticos el pasado 30 de noviembre en Malibú, California. Según la información publicada, esta presentación se planeó para "revivir el arte de la conversación" en un mundo dominado por la digitalización.

Durante este pequeño concierto, Van Dyke interpretó algunas de las canciones más famosas de su carrera, junto a su cuarteto "The Vantastix". La agrupación inició con una interpretación de "Chitty Chitty Bang Bang", canción principal del clásico del actor de 1968, para finalizar con "Let's Go Fly a Kite" de Mary Poppins.

Today is Dick Van Dyke’s 100th birthday! pic.twitter.com/ebhcgC1ugu — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 13, 2025

¿A qué personajes dio vida el actor?

Uno de los personajes que es más recordado entre el público es su participación en 1964 dando vida a "Bert", el carismático y alegre deshollinador y artista callejero en la emblemática cinta musical de Disney, "Mary Poppins". Posteriormente, en el filme de 2018 "El regreso de Mary Poppins", hizo un cameo como el gruñón padre de Bert, el Sr. Dawes Sr.

El también bailarín ha formado parte de otras producciones de gran envergadura, como en el musical "Chitty Chitty Bang Bang", de 1963, interpretando al excéntrico inventor y padre de familia "Caractacus Potts". Asimismo, encarnó a "D.A. Fletcher", un fiscal de distrito en la película "Dick Tracy" de 1990.

Van Dyke también dio vida a "Albert Peterson", mánager de un cantante de rock and roll en la película musical "Bye Bye Birdie" de 1963. En sus últimas participaciones destaca su actuación como "Cecil Fredericks", uno de los guardias de seguridad veteranos en "Una noche en el museo" de 2006, protagonizada por Ben Stiller.

El actor también interpretó el famoso clásico de la película "Supercalifragilisticexpialidocious". Fuente: Disney

Finalmente, su larga trayectoria en el mundo del cine y su versatilidad lo llevaron a ganarse el cariño y reconocimiento de su público, quienes a través de redes sociales han expresado su admiración por el actor, con mensajes de buenos deseos y felicitaciones. "Su brillantez en la pantalla ha alegrado a generaciones. ¡Le deseamos a este legendario artista un día tan increíble como las innumerables sonrisas que nos ha regalado!", escribieron.

