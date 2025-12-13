Revelan primeras imágenes de Boulevard y Perfectos Mentirosos: ¿cuándo se estrenan?

Más Información

Este fin de año llega cargado de buenas noticias para los fanáticos de la literatura juvenil, pues dos de los fenómenos literarios más famosos de la plataforma de, llegarán el próximo año como adaptaciones cinematográficas. Se trata de las obras "Boulevard" y "Perfectos Mentirosos".

Los lectores esperan con ansias ambas películas. Foto: Instagram (Flor M. Salvador / Prime Video)
Boulevard cobra vida con Sony Pictures

El filme del aclamado éxito literario de la escritora mexicana Flor M. Salvador lanzó su primer tráiler oficial el pasado 9 de diciembre, provocando gran expectativa entre los lectores. Esta popular obra cuenta con 108 millones de lecturas en la plataforma de Wattpad y fue publicada en formato digital por Penguin Random House.

Bajo la dirección de Sonia Méndez y con el guión de Javier Ruescas, esta dramática historia de amor llegará a todos los cines en abril de 2026, gracias a Sony Pictures España, Espotlight Media y Wattpad WEBTOON Studios, quienes buscan ampliar su catálogo con contenido exclusivo en español.

El elenco principal de este fenómeno mundial está conformado por Eve Ryan como Hasley Weigel, Mikel Niso como Luke Howland, Biel Anton como Matt, Christian Checa como André, Ainara Helguera como Olivia, Enzo Oliver como Neisan y Jon Lukas como Zev. La trama de esta cinta explora los conflictos del primer amor, la búsqueda de identidad y de un futuro prometedor, así como el dolor que deja la partida de una persona.

Perfectos Mentirosos llega a Prime Video

Por su parte, la saga de "Perfectos Mentirosos" de la escritora venezolana Alex Mírez finalizó su rodaje el pasado 2 de diciembre en Madrid, según lo dio a conocer el español Jesús Colmenar, director encargado de dar vida al proyecto. Esta obra ha juntado un total de 141 millones de lecturas en la plataforma literaria.

A pesar de que no se ha confirmado la fecha de estreno del filme, se estima que su lanzamiento llegará el próximo año 2026 en la plataforma de Amazon Prime Video, quien en los últimos años ha apostado por traer a la vida producciones basadas en éxitos literarios juveniles como la saga "Culpables", "Dímelo Bajito" y "Maxton Hall".

El reparto oficial de la adaptación está conformado por Irene Balmes como la misteriosa Jude Derry, Pau Simón como el enigmático Adrik Cash, Gleb Abrosimov como el egocéntrico Aegan Cash y Pablo Scapigliati como el carismático Alexaindre Cash. La trama de esta obra se enfoca en la venganza y el peso que conlleva las mentiras y secretos en un entorno hostil donde el estatus se marca por el poder y el dinero.

