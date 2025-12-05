Disney lanza el primer vistazo de Camp Rock 3: ¿cuándo se estrena la película?

¡Es oficial! Disney lanzó el primer vistazo de su nueva película, Camp Rock 3, y es el regreso que nadie sabía que necesitaba.

Apelando a la nostalgia de toda una generación, este sneek peak de la nueva cinta ha logrado causar furor en redes sociales y es que, aunque han pasado más de 15 años desde que la franquicia se despidió, su impacto en los corazones de los fans sigue intacto.

En el breve adelanto, publicado en los canales oficiales de Disney Channel, se puede ver una mezcla de los personajes clásicos que marcaron a los fans desde 2008 y nuevas caras.

Colores vibrantes, escenarios musicales y la promesa de nuevas canciones parecen indicar que esta tercera entrega llegará con energía renovada, intentando conectar tanto con su público original, como con las nuevas generaciones.

Lee también Netflix se queda con HBO Max: las películas y series que adquiere tras comprar Warner Bros Discovery

La tercer película de franquicia llegará más de 15 años después del estreno de Camp Rock 2. Foto: IMDB

Disney lanza el primer vistazo oficial de Camp Rock 3

El pasado 4 de diciembre, Disney lanzó el primer adelanto oficial de Camp Rock 3, arrasando y posicionándose como tendencia a nivel mundial, por el regreso de los Jonas Brothers a la secuela.

Aunque la trama aún es un misterio, el teaser dejó claro que el espíritu del campamento musical sigue vivo. En solo 40 segundos de material, este vistazo a Camp Rock 3 le dio un guiño a la nostalgia de las entregas anteriores, dando a entender que los integrantes de Connect 3 (los Jonas Brothers), regresan al campamento -ahora como adultos-, y mostrando las caras de nuevos personajes adolescentes, quienes podemos esperar, serán los aprendices de los hermanos.

El sneek peak no revela una fecha de estreno específica, únicamente avisa que la película puede esperarse durante el verano de 2026.

We're headed back to camp! #CampRock3 is coming summer 2026 to Disney Channel and Disney+. pic.twitter.com/KgpdpkTl6v — Disney Channel (@DisneyChannel) December 4, 2025

También te intereserá:

Pico de lluvia de meteoros Gemídas, Superluna Fría y otro eventos astronómicos de diciembre 2025

Navidad 2025: las mejores películas navideñas que puedes ver en Netflix

¿Por qué las nochebuenas pueden poner en riesgo a tu gato?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu