El próximo domingo 21 de junio se celebra en México el Día del Padre, una fecha muy especial donde las familias acostumbran reunirse y salir a festejar al rey del hogar.

Para aquellos padres o abuelos que pasan de los 60 años y cuentan con su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), uno de los beneficios más consultados entre los mexicanos es el descuento que ofrecen algunos restaurantes, al presentar la identificación.

Cabe mencionar que la tarjeta INAPAM funciona como una herramienta de apoyo para promover el aumento de políticas públicas y programas en beneficio de los adultos mayores.

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Los adultos mayores mayores celebrarán con atractivos descuentos. Foto: Pexels

Restaurantes con descuento INAPAM en CDMX

Entre la lista de descuentos otorgados al presentar la tarjeta INAPAM y que cada año se actualizan, los restaurantes son los lugares que generan mayor interés.

Bellini: El restaurante giratorio ofrece una vista panorámica 360 de la CDMX , además al presentar la tarjeta INAPAM otorga un descuento del 15% en la cuenta total. Se ubica en la calle Montecito 35, piso 45, colonia Nápoles alcaldía Benito Juárez (dentro del World Trade Center ).

El restaurante giratorio ofrece una de la , además al presentar la otorga un en la cuenta total. Se ubica en la calle Montecito 35, piso 45, colonia Nápoles alcaldía Benito Juárez (dentro del ). El Timón de Cortés: El popular establecimiento en la alcaldía Cuauhtémoc tiene el 10% de descuento al presentar la identificación de adulto mayor. La dirección es Dr. Enrique González Martínez #5, Col. Santa María la Ribera

El popular establecimiento en la alcaldía tiene el 10% de descuento al presentar la identificación de adulto mayor. La dirección es Dr. Enrique González Martínez #5, Col. Santa María la Ribera Nuevo Tehuacán: En la colonia Juárez se encuentra el restaurante Nuevo Tehuacán, que ofrece un innovador concepto gastronómico con un toque de tradición. Al presentar la credencial INAPAM, se otorga un descuento del 10% . La dirección es Dinamarca 47, colonia Juárez.

En la colonia se encuentra el restaurante Nuevo Tehuacán, que ofrece un innovador concepto gastronómico con un toque de tradición. Al presentar la credencial INAPAM, se otorga un . La dirección es Dinamarca 47, colonia Juárez. Chilpa Condesa: Con comida tradicional, esta opción en la colonia Condesa destaca por sus platillos típicos con una identidad creativa que ofrece un 10% de descuento con tarjeta INAPAM. Se ubica en Chilpancingo 35, alcaldía Cuauhtémoc.

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Al cumplir 60 años todos los mexicanos pueden tramitar la tarjeta del INAPAM. Foto: Realizada con IA

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