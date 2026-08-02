Dos helicópteros chocaron este domingo cuando combatían un incendio en Grecia, azotada por fuegos en varios frentes que han calcinado miles de hectáreas, anunciaron los bomberos.

"Se ha movilizado inmediatamente a equipos de búsqueda y rescate para localizar y prestar asistencia a las tripulaciones", añadieron sobre la colisión, ocurrida en la zona de Psatha, al oeste de Atenas.

Los dos ocupantes del helicóptero han muerto al chocar en el aire con otro aparato, cuyos dos pilotos han resultado heridos, según informan varios medios locales.

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Los dos fallecidos son el piloto rumano del helicóptero y el copiloto griego, según la emisora Skai, que indica que los tripulantes del otro aparato han sido trasladados a un hospital con heridas leves.

Varios canales han ofrecido imágenes de cómo los dos aparatos vuelan muy cerca hasta que colisionan y uno de ellos se incendia y pierde la hélice principal, desplomándose sobre el suelo.

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Los dos aparatos habían sido alquilados por el Cuerpo de Bomberos y habían despegado del aeropuerto militar de Elefsina, pero no se ha informado aún de si los tripulantes griegos eran miembros de las Fuerzas Aéreas, que suelen pilotar aeronaves de extinción.

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Unas 100 mil hectáreas han ardido ya y miles de personas han tenido que ser evacuadas debido al incendio declarado hace cuatro días y cuyo frente más oriental se encuentra este domingo a unos 35 kilómetros de Atenas, la capital de Grecia.

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El pasado miércoles, tres bomberos murieron durante las tareas de extinción de dos incendios en la isla de Creta y en el sur del Peloponeso, ya bajo control.

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