Este domingo 21 de junio se festeja el Día del Padre en México. Una fecha dedicada a celebrar y reconocer la gran misión de vida que es criar, educar, enseñar y dirigir a las y los hijos.

En esta fecha, millones de familias alrededor del país se reúnen para agradecer el amor, la dedicación y el esfuerzo empeñado por los papás en una familia.

Si no se te ocurren las palabras correctas y para que no te quedes sin felicitar a papá este Día del Padre, aquí te dejamos una variedad de frases emotivas, originales e inspiradoras, ideales para enviar por WhatsApp o cualquier otra red social.

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Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Frases para dedicarle a papá este Día del Padre 2026

Emotivas y sinceras

Feliz Día del Padre. Gracias por tu amor, tu esfuerzo y por estar siempre cuando más te necesitamos. Te quiero mucho y espero que tengas un día extraordinario.

Papá, gracias por enseñarme con tu ejemplo, apoyarme en cada etapa y darme tantas razones para sentir orgullo. ¡Feliz Día del Padre!

Hoy celebramos a un gran padre, un gran hombre y una gran persona. Que tengas un día lleno de alegría y cariño. ¡Muchas felicidades!

No existen padres perfectos, pero sí padres increíbles, y tú eres uno de ellos. Gracias por todo. ¡Feliz Día del Padre!

Papá, tus consejos, tus abrazos y tu apoyo son algunos de los regalos más valiosos que me has dado. ¡Feliz Día del Padre!

Ser padre es dejar huellas en el corazón de los hijos. Gracias por todas las que has dejado en el mío. ¡Felicidades!

Hoy es un buen día para recordarte cuánto te queremos y admiramos. ¡Feliz Día del Padre!

Gracias por ser nuestro ejemplo de trabajo, fortaleza y amor incondicional. ¡Feliz Día del Padre!

Con un toque de humor

Feliz Día del Padre al experto en arreglar cosas... aunque a veces sobren piezas.

Que tengas un gran Día del Padre y que hoy sí te dejen usar el control remoto.

Gracias por tus consejos, tus historias repetidas y tus chistes de papá. ¡No los cambiaríamos por nada!

Feliz Día del Padre al hombre que siempre tiene la respuesta... aunque nadie le haya preguntado.

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Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Profundas e inspiradoras

— La vida me ha dado muchos regalos, pero uno de los más grandes ha sido tenerte como padre. Gracias por ser refugio en los días difíciles, por celebrar mis logros como si fueran tuyos y por creer en mí incluso cuando yo dudaba. Tu amor ha sido una fuerza silenciosa que me acompaña todos los días. Que este Día del Padre esté lleno de alegría, porque te la has ganado.

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— Dicen que los héroes no usan capa, y yo tuve la suerte de crecer con uno en casa. Gracias por enseñarme a levantarme después de cada caída, por demostrarme el valor del trabajo honesto y por estar presente en los momentos más importantes de mi vida. No importa cuánto pase el tiempo, siempre serás una de mis mayores inspiraciones. Te quiero mucho. ¡Feliz Día del Padre!

— Hoy celebramos mucho más que a un padre; celebramos a un hombre que ha entregado tiempo, esfuerzo, amor y dedicación para construir una familia. Gracias por cada enseñanza, por cada abrazo en los momentos difíciles y por cada sonrisa compartida. Tu legado no está en las cosas materiales, sino en los valores y el amor que nos has transmitido. ¡Feliz Día del Padre! Que la vida te recompense con la misma felicidad que nos has dado.

— Un padre no solo es quien da la vida, sino quien enseña a vivirla. Gracias por ser ejemplo de esfuerzo cuando las cosas fueron difíciles, de valentía cuando hubo que seguir adelante y de amor cuando más lo necesitábamos. Las huellas que has dejado en nuestra familia permanecerán para siempre. Hoy te honramos y celebramos con todo nuestro corazón. ¡Feliz Día del Padre!

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— Papá, tal vez nunca alcance a comprender todos los sacrificios que hiciste por nosotros, pero sí puedo reconocer que cada uno de ellos ayudó a construir nuestro presente. Gracias por enseñarme que la verdadera grandeza está en la humildad, el trabajo y el amor por la familia. Hoy quiero que sepas que tu esfuerzo ha valido la pena y que eres profundamente admirado. ¡Feliz Día del Padre!

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