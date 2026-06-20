El Día del Padre es una fecha especial dedicada a reconocer el esfuerzo, dedicación y cariño de todos los padres. En México, la celebración tiene lugar cada tercer domingo de junio, por lo que este 2026 se conmemora el próximo 21 de junio.

Aunque los regalos tradicionales siguen siendo una opción popular, cada vez más familias optan por compartir experiencias que generen recuerdos inolvidables. Por ello, te dejamos cinco actividades ideales para festejar a papá.

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No se trata del dinero invertido, sino del esfuerzo, la atención y el amor con el que se planifica el día. Foto: Pexels

5 planes para consentir a papá este 21 de junio

1. Organiza una comida familiar

No hay nada mejor que reunir a la familia alrededor de la mesa. Para ello, puedes preparar sus platillos favoritos en casa o reservar en su restaurante preferido para disfrutar de un desayuno, comida o cena especial.

Además de la comida, considera incluir un pastel o postre personalizado para hacer la celebración aún más significativa. También puedes acompañar esta actividad con una carta, para darle un enfoque más personal a tu obsequio.

2. Disfruten de una escapada de fin de semana

Si el tiempo y el presupuesto lo permiten, una salida a un pueblo mágico, una playa cercana o una cabaña en la naturaleza puede convertirse en el regalo perfecto para aquellos que buscan aventuras y desconectarse de la rutina.

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Día del Padre 2026. Foto: Creada con IA

3. Realicen actividades al aire libre

Para los papás que disfrutan del deporte o el contacto con la naturaleza, una caminata, paseo en bicicleta, día de campo o incluso una visita a un parque pueden ser excelentes opciones. Además de fomentar la convivencia, estas actividades contribuyen al bienestar físico y emocional de toda la familia.

4. Regálale una experiencia sobre sus hobbies

Si a papá le apasionan los autos, la música, la tecnología, la cocina o los deportes, una actividad vinculada con sus intereses puede ser un gran detalle. Puedes llevarlo a un concierto o evento deportivo, o incluso participar en una cata gastronómica o taller especializado.

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5. Organicen una tarde de películas y recuerdos

Una alternativa sencilla y emotiva consiste en preparar una sesión de cine en casa con sus películas favoritas, acompañada de botanas y bebidas. También pueden aprovechar la ocasión para ver fotografías familiares, compartir anécdotas y recordar momentos especiales que han vivido juntos.

Foto: Pixabay

¿Por qué se celebra el Día del Padre?

La conmemoración busca reconocer la importancia de la figura paterna en la formación y desarrollo de las familias. Aunque la fecha varía según el país, en México se celebra tradicionalmente el tercer domingo de junio.

Más allá de los regalos, especialistas destacan que dedicar tiempo de calidad y fortalecer la convivencia familiar suele ser uno de los obsequios más valiosos, convirtiéndose en una celebración memorable con cariño y gratitud.

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