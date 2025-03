Día de la Mujer 2025; 50 frases poderosas para utilizar en tu cartel y alzar la voz en la marcha del 8M, según IA

El próximo 8 de marzo, como cada año, se llevará a cabo la marcha por el Día Internacional de la Mujer, una de las movilizaciones más relevantes para recordar esta fecha y hacer escuchar las voces que exigen justicia social.

Este día se ha convertido en una ocasión importante para exigir derechos laborales, la equidad de género, el cese de la violencia machista, la igualdad salarial y una mayor representación política, entre otras demandas que siguen siendo necesarias en la sociedad.

Marcha Día Internacional de la Mujer 2025 . Foto: AP Foto/Jorge Sáenz

Diversos colectivos de mujeres y personas aliadas se concentrarán en distintos puntos de la Ciudad de México para iniciar su recorrido hacia el Zócalo capitalino, donde se llevarán a cabo discursos, performances, mítines y varias actividades. Esta manifestación se caracteriza por su capacidad de convocatoria, siendo un espacio en el que se alzan las voces de aquellas que luchan por una sociedad más justa e igualitaria.

Lee también: 8M, la lucha por la igualdad: un esfuerzo conjunto

Marcha Día Internacional de la Mujer 2025. Foto: Diana Valdez / EL UNIVERSAL

Para el 2025, se espera que los puntos de salida de la marcha sean los siguientes: el Monumento a la Revolución, la Fuente de la Diana Cazadora, la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Madre.

Cada uno de estos puntos contará con su propia organización, y las horas de reunión variarán entre las 11:00 y las 13:00 horas. Se espera que la movilización en sí comience a las 14:00 horas, momento en el que miles de personas se reunirán para recorrer las principales avenidas de la capital.

Marcha Día Internacional de la Mujer 2025. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Lee también: Reflexiones rumbo al 8M

Las mejores 50 frases para utilizar en tu pancarta para la marcha del 8M, según la IA

El Día Internacional de la Mujer no solo se define por la marcha en sí, sino también por la manera en que las mujeres se expresan a través de carteles y pancartas. Estos elementos se han convertido en un símbolo de lucha, y las frases que acompañan las manifestaciones son un reflejo de las preocupaciones y demandas de la sociedad.

Marcha Día Internacional de la Mujer 2025. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Si bien no es necesario contar con un cartel para participar, muchas personas optan por crear sus propios mensajes, recurriendo a diseños originales y frases contundentes; por lo que si todavía no sabes qué dira tu cartel, no te preocupes a continuación te dejamos algunas de las mejores frases, según la Inteligencia Artificial:

"La lucha de una mujer es la lucha de todas. Juntas somos imparables."

"Cuando una mujer se levanta, el mundo entero se pone de pie."

"No más muertas, no más calladas. Queremos vivir, queremos ser escuchadas."

"Cada mujer tiene una historia, cada historia tiene una voz, y todas merecen ser escuchadas."

"Si una mujer se cae, nos levantamos todas. Juntas somos la fuerza que transforma el mundo."

"Nuestro derecho a vivir en libertad y sin miedo es más fuerte que cualquier barrera."

"No somos débiles, somos resistentes. No somos un número, somos una historia de lucha."

"Por cada mujer que se levantó antes que nosotras, por cada mujer que aún lucha: seguimos."

"Unidas, nuestras voces no se pueden silenciar. Somos la voz de todas las que ya no están."

"El patriarcado nunca podrá callar nuestras voces cuando nos unimos en sororidad."

"Cada vez que una mujer lucha por su libertad, está luchando por todas."

"No estamos solas. Por cada mujer que lucha, hay millones que se levantan junto a ella."

"No somos una víctima, somos guerreras, somos las que damos la batalla por la igualdad."

"No es solo un derecho, es una necesidad: que nuestras hijas vivan sin miedo y sin barreras."

"Cada paso que damos es por las que ya no están. No olvidamos, seguimos luchando."

"Un futuro sin violencia, sin discriminación y lleno de igualdad es nuestra meta."

"Que nuestra fuerza se vea reflejada en las generaciones que vienen: mujeres fuertes, seguras y libres."

"La dignidad de las mujeres no es negociable. Hoy, mañana y siempre, la defenderemos."

"No somos lo que nos dicen que debemos ser, somos lo que decidimos ser."

"Queremos un mundo donde las mujeres no tengan que marchar para que se les reconozcan sus derechos."

"Nuestras voces se multiplican cuando todas nos unimos, y es un grito de justicia que nadie puede ignorar."

"Cada lágrima de una mujer es una semilla de fuerza que crece en resistencia."

"Hoy marchamos por las que no pudieron, por las que están luchando y por las que vendrán."

"Cada lucha por la libertad de una mujer es una semilla de esperanza para todas."

"No más miedo, no más dolor. Queremos vivir con dignidad, respeto y libertad."

"Que nuestras hijas no tengan que luchar las mismas batallas que nosotras."

"El amor propio de las mujeres es lo que nos da la fuerza para cambiar el mundo."

"La lucha por la igualdad no tiene fin. Pero cada día más mujeres se suman a este camino."

"Hoy no pedimos permiso, hoy exigimos lo que siempre debió ser nuestro por derecho."

"Las mujeres no estamos pidiendo favores, estamos exigiendo lo que nos pertenece: respeto y justicia."

"La verdadera revolución empieza en el corazón de cada mujer que decide ser libre."

"El mundo necesita el coraje de las mujeres para sanar y evolucionar. Hoy, comenzamos a hacerlo."

"Nosotras somos la respuesta a un sistema que intenta callarnos. Nuestro grito es la respuesta."

"Una mujer que lucha no está sola. Somos miles, y juntas transformamos la historia."

"Hoy nos levantamos por las que ya no pueden, por las que siguen luchando y por las que vendrán."

"Que el dolor que hemos sentido nos impulse a construir un futuro donde la violencia no exista."

"La fuerza de una mujer es la que sostiene el cambio. El cambio está en nuestras manos."

"No hay victoria sin lucha, y hoy luchamos por un mundo donde todas seamos libres."

"A cada paso que damos, estamos derrumbando las barreras del miedo y la desigualdad."

"Nuestros cuerpos son nuestros, nuestras decisiones también. ¡Queremos libertad!"

"Si una mujer tiene que luchar por sus derechos, es porque todos debemos luchar por la igualdad."

"Por todas las mujeres que han sido silenciadas, hoy nuestras voces serán el eco de la libertad."

"Nuestro amor por la justicia es lo que nos empuja a continuar, a pesar de todo."

"Una mujer que lucha es una mujer que elige su destino. Y su destino es ser libre."

"No somos solo estadísticas. Somos historias, somos luchadoras, somos fuerza."

"La libertad de cada mujer es el reflejo de la libertad de todos."

"Por cada mujer que callaron, hoy hay miles de voces que gritan por justicia."

"No importa cuánto tiempo pase, nuestra lucha será eterna hasta lograr la igualdad."

"La sororidad es la clave para abrir puertas, romper cadenas y construir un mundo más justo."

"Por un futuro donde nuestras hijas crezcan en un mundo sin miedo, sin violencia y con igualdad."

*Esta nota fue creada con asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de un periodista deL Grupo de EL UNIVERSAL.

También te interesará:

Estas son las 3 carreras universitarias que ya no se recomiendan estudiar; afirma la Inteligencia Artificial

Oscars 2025; conductores de TV Azteca celebran fracaso de "Emilia Pérez" en premio con baile brasileño

Oscars 2025; conductores de TV Azteca celebran fracaso de "Emilia Pérez" en premio con baile brasileño

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv