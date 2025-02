Día de la Bandera 2025; ¿habrá día de asueto el 24 de febrero? Esto dice la LFT

El próximo 24 de febrero es una fecha significativa en la historia de México, ya que se celebra el Día de la Bandera, un emblema que simboliza la unidad, la libertad y la independencia de la nación.

Día de la Bandera: Foto: Juan Boites / EL UNIVERSAL

Este día es de gran relevancia para los ciudadanos, quienes, a través de diversas actividades, recuerdan la importancia de este símbolo patriótico y la identidad que representa. A lo largo de los años, se ha convertido en una oportunidad para reflexionar sobre los valores que unen al pueblo mexicano, como el respeto y el compromiso con el país.

¿El 24 de febrero, Día de la Bandera, es feriado para trabajadores?

En este contexto, surge una pregunta importante: ¿el Día de la Bandera es un día feriado para los trabajadores? Para responder a esta duda, es necesario revisar las disposiciones legales establecidas en la legislación laboral mexicana.

¿El 24 de febrero, Día de la Bandera, es feriado para trabajadores?. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Según la Ley Federal del Trabajo, el 24 de febrero no es considerado un día feriado. Esto significa que, en términos laborales, no se contempla un día de descanso obligatorio para los empleados, por lo que su asistencia al lugar de trabajo debe ser normal.

¿El 24 de febrero, Día de la Bandera, es feriado para trabajadores. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Además, cabe señalar que, a diferencia de otros días festivos en los que los trabajadores pueden recibir un pago adicional, como el triple salario, en el Día de la Bandera no se contempla esta disposición. Esto implica que los empleados que trabajen ese día no tienen derecho a una remuneración extra, ya que no se considera un día feriado oficial.

¿Qué días feriados quedan para el 2025?

Aunque el 24 de febrero no es un día de descanso para los trabajadores, el calendario laboral de 2025 aún contempla otros días feriados que ofrecerán oportunidades de descanso para los ciudadanos. Entre las fechas más destacadas se encuentran:

Lunes 17 de marzo: Conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Jueves 17 y viernes 18 de abril: Semana Santa.

Jueves 1 de mayo: Día Internacional del Trabajo.

Martes 16 de septiembre: Día de la Independencia de México.

Lunes 17 de noviembre: Conmemoración de la Revolución Mexicana.

Viernes 12 de diciembre: Día del Empleado Bancario.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

