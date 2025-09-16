Más Información

¿Cómo eliminar el olor a heces de gato en casa sin usar cloro?

Día de Independencia 2025: las mejores frases e imágenes para compartir por WhatsApp este 16 de septiembre

¿Cómo saber si calificaste para la Beca Rita Cetina 2025? Consulta tu estatus aquí

¿Cómo atraer colibríes a tu jardín? Conoce qué tipos de flores usar

Simulacro Nacional 2025: ¿cómo activar la alerta sísmica en tu iPhone y Android?

Este se conmemora el aniversario 215 del inicio de la Independencia de México, una fecha en la que el orgullo, las tradiciones y la cultura mexicana se celebran en todo su esplendor.

Durante la jornada de este día de asueto, se lleva a cabo el tradicional Desfile Militar con un despliegue de más de 15 mil elementos, además de aeronaves y vehículos de las Fuerzas Armadas, música de la banda de guerra y fuegos artificiales.

En ese sentido, para compartir la alegría de este día familiar donde el orgullo de ser mexicano se hace presente, a continuación te daremos algunas ideas de las frases que puedes enviar a tus seres queridos por este 16 de septiembre.

Un paracaidista participa en el Desfile del 215 aniversario del Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, el 16 de septiembre de 2025. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
Frases e imágenes para compartir por WhatsApp este 16 de septiembre

  • ¡Viva México! Que este 16 de septiembre celebremos con orgullo nuestra historia, cultura y tradiciones.”
  • “Hoy es 16 de septiembre, día de gritar con el corazón ¡Viva México! y sentir nuestra patria más fuerte que nunca.”
  • “Ser mexicano es un orgullo que se celebra todos los días, pero hoy más que nunca… ¡Feliz Día de la Independencia!”
  • “Este 16 de septiembre recordemos a los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva México!”
  • “¡Orgullosamente mexicano! Que este Día de la Independencia esté lleno de alegría, colores y tradiciones.”
  • “16 de septiembre: una fecha para recordar nuestra historia y celebrar nuestra identidad con todo el corazón.”
  • México es color, sabor y pasión. Hoy más que nunca gritemos juntos ¡Viva México!”
  • “Que ondee nuestra bandera, suene el mariachi y brille nuestro orgullo: ¡Feliz 16 de septiembre!”
  • “Hoy celebramos la independencia y la fuerza de ser mexicanos. ¡Orgullo eterno, viva México!”
  • “El 16 de septiembre es para unirnos, celebrar y recordar que México se lleva en el alma.”

Imágenes para enviar por WhatsApp. Foto: Creada con IA
Puedes compartir el orgullo de ser mexicano a través de redes con alguna de estas imágenes.

Imágenes para enviar por WhatsApp. Foto: Creada con IA
Celebra a México en este día.

Imágenes para enviar por WhatsApp. Foto: Freepick
