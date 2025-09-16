Día de Independencia 2025: las mejores frases e imágenes para compartir por WhatsApp este 16 de septiembre

Este 16 de septiembre se conmemora el aniversario 215 del inicio de la Independencia de México, una fecha en la que el orgullo, las tradiciones y la cultura mexicana se celebran en todo su esplendor.

Durante la jornada de este día de asueto, se lleva a cabo el tradicional Desfile Militar con un despliegue de más de 15 mil elementos, además de aeronaves y vehículos de las Fuerzas Armadas, música de la banda de guerra y fuegos artificiales.

En ese sentido, para compartir la alegría de este día familiar donde el orgullo de ser mexicano se hace presente, a continuación te daremos algunas ideas de las frases que puedes enviar a tus seres queridos por Whatsapp este 16 de septiembre.

Un paracaidista participa en el Desfile del 215 aniversario del Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, el 16 de septiembre de 2025. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Frases e imágenes para compartir por WhatsApp este 16 de septiembre

¡Viva México! Que este 16 de septiembre celebremos con orgullo nuestra historia , cultura y tradiciones.”

, cultura y tradiciones.” “Hoy es 16 de septiembre, día de gritar con el corazón ¡Viva México! y sentir nuestra patria más fuerte que nunca.”

más fuerte que nunca.” “Ser mexicano es un orgullo que se celebra todos los días, pero hoy más que nunca… ¡Feliz Día de la Independencia!”

“Este 16 de septiembre recordemos a los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva México!”

que nos dieron patria y libertad. ¡Viva México!” “¡ Orgullosamente mexicano ! Que este Día de la Independencia esté lleno de alegría, colores y tradiciones.”

! Que este Día de la Independencia esté lleno de alegría, colores y tradiciones.” “16 de septiembre: una fecha para recordar nuestra historia y celebrar nuestra identidad con todo el corazón.”

y celebrar nuestra identidad con todo el corazón.” “ México es color, sabor y pasión. Hoy más que nunca gritemos juntos ¡ Viva México !”

es color, sabor y pasión. Hoy más que nunca gritemos juntos ¡ !” “Que ondee nuestra bandera , suene el mariachi y brille nuestro orgullo: ¡Feliz 16 de septiembre!”

, suene el mariachi y brille nuestro orgullo: ¡Feliz 16 de septiembre!” “Hoy celebramos la independencia y la fuerza de ser mexicanos . ¡Orgullo eterno, viva México!”

. ¡Orgullo eterno, viva México!” “El 16 de septiembre es para unirnos, celebrar y recordar que México se lleva en el alma.”

Imágenes para enviar por WhatsApp. Foto: Creada con IA

Puedes compartir el orgullo de ser mexicano a través de redes con alguna de estas imágenes.

Imágenes para enviar por WhatsApp. Foto: Creada con IA

Celebra a México en este día.

Imágenes para enviar por WhatsApp. Foto: Freepick

