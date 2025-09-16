Google celebra el Día de Independencia con este doodle dinámico; así luce el buscador

Google, uno de los buscadores de internet más reconocidos y usados del mundo se unió a la celebración con nosotros por el Día de la Independencia.

Miles de familias, mexicanos y mexicanas nos reunimos para celebrar el Día de la Independencia, una fecha que busca conmemorar a los héroes que nos dieron patria y libertad, claro, lo hacemos rodeados de fiesta, música y rica comida.

Así luce el buscador

Google es uno de los navegadores más amigables e interactivos, en fechas importantes brinda información o incluso juegos con sólo dar clic en su logotipo, y este Día de la Independencia no fue la excepción.

Lee también ¡Viva México! Los mejores memes para dar el Grito de Independencia este 15 de septiembre

Al ingresar a nuestro navegador, es evidente como la empresa de tecnología multinacional se unió a nuestra celebración con la bandera de México en lo más alto del cielo, y el nombre de la empresa formado por nubes.

La bandera del país se ondea a diferentes velocidades, lo que permite una animación mucho más real e interactiva, lo mejor es que al dar clic en el logo, nos brinda información y noticias del Día de la Independencia.

Google celebra el Día de Independencia con este doodle dinamico; así luce el buscador

¿Qué es un “Doodle”?

Los Google Doodles son versiones especiales y creativas del logotipo de Google que aparecen en la página principal del buscador para conmemorar fechas importantes, eventos históricos, festividades, aniversarios o figuras destacadas del arte, la ciencia, la cultura y más. Estos diseños temporales sustituyen al logo tradicional de Google y pueden ser estáticos, animados o incluso interactivos, como pequeños juegos o experiencias visuales.

Lee también ¿Quiénes eran Gertrudis Bocanegra y Manuela Molina "La Capitana", las mujeres que nombró Sheinbaum en Grito de Independencia?

El primer doodle fue en 1998, desde entonces Google sumó diferentes diseños para algunas fechas a lo largo de los años, basta con buscar Google Doodle en el buscar y como resultado tendremos algunos de los más icónicos e incluso videojuegos.

Doodle de Google. Imagen: Google

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr