Más Información

Cinemex lanza peluches coleccionables de Bob Esponja, la película: ¿cuánto cuestan y cómo adquirirlos?

Cinemex lanza peluches coleccionables de Bob Esponja, la película: ¿cuánto cuestan y cómo adquirirlos?

Descubre los beneficios de la mezcla de bicarbonato con romero

Descubre los beneficios de la mezcla de bicarbonato con romero

¿Cómo proteger tu hogar de robos durante las vacaciones de diciembre?

¿Cómo proteger tu hogar de robos durante las vacaciones de diciembre?

¿Cada cuánto se debe desparasitar a un perro o gato? Esto debes saber

¿Cada cuánto se debe desparasitar a un perro o gato? Esto debes saber

El truco eficaz para desmanchar sartenes y ollas sin dañarlos

El truco eficaz para desmanchar sartenes y ollas sin dañarlos

La combinación de se ha convertido en uno de los más populares, gracias a sus múltiples beneficios para la limpieza del hogar.

Además de su eficacia, ambos ingredientes son económicos y fáciles de conseguir. Por tal motivo, si deseas aprovechar todas sus ventajas, aquí te contamos para qué sirve esta mezcla y cómo usarla correctamente.

Leer también:

Los romeritos, un clásico decembrino que une tradición y sabor. Foto: Freepik
Los romeritos, un clásico decembrino que une tradición y sabor. Foto: Freepik

¿Para qué sirve la mezcla de bicarbonato con romero?

El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para limpiar, exfoliar y desinfectar. Por su parte, el romero posee propiedades antibacterianas y aromáticas, lo que lo convierte en un ingrediente ideal para refrescar los espacios del hogar.

Cuando se combinan, ambos crean una solución poderosa que puede utilizarse para la limpieza profunda de pisos y superficies, lo mejor es que se trata de una alternativa natural que ayuda a evitar el uso de químicos agresivos.

Elimina malos olores

Tal como se mencionó en el punto anterior, esta mezcla actúa como un neutralizador natural y para usarla solo debes dejar en un frasco un poco de bicarbonato con hojas o aceite de romero. Colócala en baños, cocinas o armarios para mantener un aroma fresco.

El bicarbonato ayuda a eliminar malos olores. Foto: Pixabay
El bicarbonato ayuda a eliminar malos olores. Foto: Pixabay

Purificador natural para el refrigerador

Coloca la mezcla en un recipiente dentro del refrigerador para absorber olores y mantener un ambiente más limpio y fresco para los alimentos.

Limpieza profunda de superficies

También puede usarse para limpiar estufas, fregaderos, bañeras y azulejos, ya que el bicarbonato elimina la grasa y la suciedad; mientras que el romero aporta una fragancia herbal que deja todo con un olor agradable.

Repelente de insectos

El aroma del romero funciona como repelente natural para mosquitos y combinado con bicarbonato, se puede usar en esquinas o zonas húmedas para evitar su aparición.

Repelente de insectos casero. Foto: El Universal
Repelente de insectos casero. Foto: El Universal

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]