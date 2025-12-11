Descubre los beneficios de la mezcla de bicarbonato con romero

La combinación de bicarbonato de sodio y romero se ha convertido en uno de los remedios caseros más populares, gracias a sus múltiples beneficios para la limpieza del hogar.

Además de su eficacia, ambos ingredientes son económicos y fáciles de conseguir. Por tal motivo, si deseas aprovechar todas sus ventajas, aquí te contamos para qué sirve esta mezcla y cómo usarla correctamente.

Los romeritos, un clásico decembrino que une tradición y sabor. Foto: Freepik

¿Para qué sirve la mezcla de bicarbonato con romero?

El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para limpiar, exfoliar y desinfectar. Por su parte, el romero posee propiedades antibacterianas y aromáticas, lo que lo convierte en un ingrediente ideal para refrescar los espacios del hogar.

Cuando se combinan, ambos crean una solución poderosa que puede utilizarse para la limpieza profunda de pisos y superficies, lo mejor es que se trata de una alternativa natural que ayuda a evitar el uso de químicos agresivos.

Elimina malos olores

Tal como se mencionó en el punto anterior, esta mezcla actúa como un neutralizador natural y para usarla solo debes dejar en un frasco un poco de bicarbonato con hojas o aceite de romero. Colócala en baños, cocinas o armarios para mantener un aroma fresco.

El bicarbonato ayuda a eliminar malos olores. Foto: Pixabay

Purificador natural para el refrigerador

Coloca la mezcla en un recipiente dentro del refrigerador para absorber olores y mantener un ambiente más limpio y fresco para los alimentos.

Limpieza profunda de superficies

También puede usarse para limpiar estufas, fregaderos, bañeras y azulejos, ya que el bicarbonato elimina la grasa y la suciedad; mientras que el romero aporta una fragancia herbal que deja todo con un olor agradable.

Repelente de insectos

El aroma del romero funciona como repelente natural para mosquitos y combinado con bicarbonato, se puede usar en esquinas o zonas húmedas para evitar su aparición.

Repelente de insectos casero. Foto: El Universal

