Descubre los beneficios de la mezcla de bicarbonato con romero

La combinación de bicarbonato de sodio y romero se ha convertido en uno de los remedios caseros más populares, gracias a sus múltiples beneficios para la limpieza del hogar.
Además de su eficacia, ambos ingredientes son económicos y fáciles de conseguir. Por tal motivo, si deseas aprovechar todas sus ventajas, aquí te contamos para qué sirve esta mezcla y cómo usarla correctamente.
¿Para qué sirve la mezcla de bicarbonato con romero?
El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para limpiar, exfoliar y desinfectar. Por su parte, el romero posee propiedades antibacterianas y aromáticas, lo que lo convierte en un ingrediente ideal para refrescar los espacios del hogar.
Cuando se combinan, ambos crean una solución poderosa que puede utilizarse para la limpieza profunda de pisos y superficies, lo mejor es que se trata de una alternativa natural que ayuda a evitar el uso de químicos agresivos.
Elimina malos olores
Tal como se mencionó en el punto anterior, esta mezcla actúa como un neutralizador natural y para usarla solo debes dejar en un frasco un poco de bicarbonato con hojas o aceite de romero. Colócala en baños, cocinas o armarios para mantener un aroma fresco.
Purificador natural para el refrigerador
Coloca la mezcla en un recipiente dentro del refrigerador para absorber olores y mantener un ambiente más limpio y fresco para los alimentos.
Limpieza profunda de superficies
También puede usarse para limpiar estufas, fregaderos, bañeras y azulejos, ya que el bicarbonato elimina la grasa y la suciedad; mientras que el romero aporta una fragancia herbal que deja todo con un olor agradable.
Repelente de insectos
El aroma del romero funciona como repelente natural para mosquitos y combinado con bicarbonato, se puede usar en esquinas o zonas húmedas para evitar su aparición.
