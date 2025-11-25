David Faitelson confronta a Lilly Téllez por crítica a pareja gay con su bebé: "dedíquese a analizar balones", senadora responde

Recientemente, las redes sociales se han visto envueltas en un intenso debate tras la publicación de una foto viral que muestra a una pareja gay con su bebé. Lo que parecía ser una imagen emotiva y cargada de amor se convirtió en el desencadenante de una discusión polarizada entre el periodista deportivo David Faitelson y la senadora Lilly Téllez.

Just two dads with their newborn daughter. pic.twitter.com/cPZK10gcZm — TaraBull (@TaraBull) November 24, 2025

El polémico comentario de Lilly Téllez sobre la adopción en parejas del mismo sexo

A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), Téllez compartió la imagen, asegurando que, aunque hoy en día es común y está socialmente aceptado que las parejas del mismo sexo puedan adoptar, debería ser necesario aclarar que los bebés “no son objetos para satisfacer caprichos de quienes no aceptan la realidad”.

El polémico comentario de Lilly Téllez sobre la adopción en parejas del mismo sexo. Foto: Captura de pantalla

Como era de esperarse, esta opinión, cargada de controversia, provocó una ola de respuestas, tanto de apoyo como de rechazo.

Entre ellas, destacó la respuesta de David Faitelson, quien retuiteó su mensaje y criticó abiertamente la postura de la senadora.

David Faitelson responde y defiende el respeto al amor genuino

En su post, el comunicador acusó a Téllez de "jugar a ser Dios" al determinar qué es lo que está "bien" y lo que está "mal". Además afirmó que cualquier forma de amor genuino debe ser respetada y venerada, independientemente de la orientación sexual o la identidad de los padres.

"Ya me imagino la clase de niñez que tuvo esta pobre mujer", dijo.

David Faitelson responde y defiende el respeto al amor genuino. Foto: Captura de pantalla

Ante ello, la senadora no dudó en responder de inmediato, aclarando que los verdaderos “jugadores a ser Dios” son aquellos que recurren a la compra de vientres de alquiler, simulan partos y niegan las diferencias biológicas.

En su mensaje, Téllez enfatizó que el problema no radica en las distintas formas de amar, sino en el uso de niños para satisfacer ideologías; por lo que en un tono sarcástico, le sugirió a Faitelson que mejor se dedicara a analizar balones en lugar de meterse en cuestiones tan delicadas como la adopción y la crianza de niños.

Téllez enfatizó que el problema no radica en las distintas formas de amar, sino en el uso de niños para satisfacer ideologías. Foto: Captura de pantalla

