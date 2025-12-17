¿Cucarachas en la cocina? Así puedes deshacerte de ellas fácilmente con una trampa casera de vaselina

Las cucarachas son una de las plagas más frecuentes en los hogares y la cocina suele ser uno de sus espacios preferidos.

La presencia de alimentos, la humedad y ciertas condiciones de falta de limpieza convierten a este ambiente en un lugar propicio para su aparición. Frente a este escenario, muchas personas buscan alternativas caseras para evitar su ingreso y reducir su presencia.

En ese contexto, una trampa hecha con vaselina se presenta como una opción económica y accesible.

El método apunta a atraer a las cucarachas hacia un recipiente del que no puedan salir, aprovechando las propiedades resbaladizas de este producto.

Descubre el poderoso truco para acabar con las cucarachas. Fuente: Freepik.

Materiales necesarios para la trampa con vaselina

Para armar esta trampa casera contra las cucarachas se necesitan pocos elementos.

Un frasco de vidrio alto.

Vaselina .

. Un cebo alimenticio, como fruta, pan o jamón.

El primer paso consiste en untar el frasco de vidrio con vaselina, especialmente en el cuello y en la parte superior del recipiente. Luego, en el fondo del frasco, se coloca el cebo alimenticio elegido.

Una vez preparado, el frasco debe apoyarse de manera inclinada o complementarse con una pequeña rampa, que puede ser una regla o un trozo de papel. Esta rampa facilita que las cucarachas puedan ingresar al frasco atraídas por el alimento.

Cuando las cucarachas entran al frasco, la vaselina cumple un rol central. Al intentar trepar por las paredes del recipiente, resbalan debido a la textura del producto y caen nuevamente hacia el fondo, quedando atrapadas en el interior.

Trampa con vaselina. Foto: Pexels

Aunque la cocina es el lugar más habitual para ubicar esta trampa, también puede colocarse en otros ambientes donde se detecte presencia. La efectividad puede variar según el lugar y la cantidad de insectos presentes.

La trampa con vaselina es considerada una alternativa económica y efectiva, aunque no garantiza resultados en todos los casos. Si el método no funciona o la presencia de cucarachas persiste, se recomienda optar por productos tradicionales o recurrir a servicios especializados en control de plagas.

Por qué la cocina atrae a las cucarachas

La cocina concentra varios de los elementos que favorecen la presencia de cucarachas. Los restos de comida, la disponibilidad de agua y la humedad convierten este espacio en uno de los más frecuentados por estos insectos dentro del hogar.

Por ese motivo, es habitual que las trampas caseras se coloquen principalmente en este ambiente, aunque también pueden utilizarse en otros sectores de la casa.

Ante el costo de los productos químicos y los servicios de exterminio, algunas personas optan por soluciones caseras para el control de plagas.

Ante el costo de los productos químicos y los servicios de exterminio, algunas personas optan por soluciones caseras. Foto: Freepik

Repelentes naturales para complementar la trampa

Además de la trampa con vaselina, existen otros métodos caseros que pueden utilizarse como complemento en la cocina.

Clavos de olor: pueden colocarse enteros o en polvo en rincones, cajones y alacenas, aprovechando su olor fuerte.

pueden colocarse enteros o en polvo en rincones, cajones y alacenas, aprovechando su olor fuerte. Bicarbonato y azúcar: se mezclan en partes iguales y se colocan en pequeñas tapas de gaseosa en zonas estratégicas.

se mezclan en partes iguales y se colocan en pequeñas tapas de gaseosa en zonas estratégicas. Aceites esenciales: unas gotas de aceite de menta o lavanda mezcladas con agua pueden rociarse en puntos de acceso.

