Cubano lanza dura confesión de la comida mexicana y se viraliza; "es tu perdición"

Un joven cubano ha causado revuelo en redes sociales tras compartir su opinión sobre la comida mexicana, asegurando que es "extremadamente adictiva". A través de un video en TikTok, explicó que hay un ingrediente en particular que lo ha atrapado por completo: las salsas.

"La salsa es una maldición": la experiencia de un cubano con la gastronomía mexicana

El tiktoker explicó que, a diferencia de lo que sucede en Cuba, donde las salsas suelen ser solo un complemento, en México forman parte esencial de los platillos. "Lo que hace que la salsa sea adictiva es el chile", afirmó. Asegura que este ingrediente está presente en casi cualquier comida, desde tacos y chilaquiles hasta pasta italiana, adaptándola al paladar mexicano.

El joven confesó que, desde que llegó a México, no puede dejar de acompañar sus alimentos con salsas picantes. "Te enganchan y ya, es tu perdición", aseguró en su video, que rápidamente acumuló miles de visualizaciones y comentarios.

El video del extranjero se viralizó rápidamente, generando un sinfín de reacciones por parte de usuarios mexicanos, quienes lo recibieron con humor y orgullo.

"si, el picante es adictivo y si comes un taco sin salsa no sabe igual." bienvenido a la gastritis mexicana" "es verdad sin salsas no hay vida"

Sin embargo, también hubo quienes le advirtieron sobre las posibles consecuencias del consumo frecuente de picante, mencionando que podría desarrollar gastritis.

El testimonio del joven cubano es solo una muestra más de cómo la comida mexicana puede enamorar a cualquier persona que la pruebe, demostrando que su riqueza gastronómica trasciende fronteras.

