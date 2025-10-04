¿Cuándo ver el Tiny Desk de 31 minutos? Esto se sabe

Más Información

Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Calcetín con Rombos-Man, Patana, Mario Hugo y todas las marionetas del show chileno con formato de noticiero, que se convirtió en el favorito de muchas generaciones, estrenará próximamente su sesión en .

Tras una larga espera de sus fans, la sesión musical en vivo de , sin duda será una de las más vistas, pues las melodías y simpáticas letras de sus personajes, transportarán a la infancia a muchos internautas.

La icónica serie chilena fue creada por Pedro Peirano y Álvaro Díaz en el 2003, en ese mismo año estrenó el primer álbum musical del programa donde fueron musicalizadas las aventuras del noticiero conducido por Julio Treviño.

El programa 31 minutos cumplió 22 años desde la emisión del primer episodio. / Foto: Especial.
¿Cuándo ver el Tiny Desk de 31 minutos?

Como parte de la serie de conciertos en conmemoración de la herencia hispana, NPR Music invitó a 11 artistas latinos para representar la cultura de distintos países a través de su música, donde el noticiero más divertido de la televisión será el encargado de poner en alto a Chile.

La sesión musical de 31 minutos se estrenará en el canal de YouTube de NPR Music, el próximo lunes 6 de octubre y también en la página de NPR de Tiny Desk Concerts.

¿Qué es el Tiny Desk?

Los Tiny Desk Concerts son una serie de conciertos en vivo organizados por National Public Radio (NPR) Music, lo que hace únicas a estas sesiones musicales es su formato, pues son grabadas en una oficina pequeña adornada con muchos objetos que representan al artista, lo cual crea un ambiente íntimo y relajado para los espectadores.

Otro de los aspectos que destacan en este popular formato, es que muchos de los artistas de talla internacional que han visitado el set como Sabrina Carpenter, Dua Lipa, Bad Bunny, Ca7riel y Paco Amoroso, C Tangana y muchos más, han presentan arreglos musicales nunca antes vistos en sus canciones más conocidas.

