¿Cuándo ver el Tiny Desk de 31 minutos? Esto se sabe

Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Calcetín con Rombos-Man, Patana, Mario Hugo y todas las marionetas del show chileno con formato de noticiero, que se convirtió en el favorito de muchas generaciones, estrenará próximamente su sesión en Tiny Desk.

Tras una larga espera de sus fans, la sesión musical en vivo de 31 Minutos, sin duda será una de las más vistas, pues las melodías y simpáticas letras de sus personajes, transportarán a la infancia a muchos internautas.

La icónica serie chilena fue creada por Pedro Peirano y Álvaro Díaz en el 2003, en ese mismo año estrenó el primer álbum musical del programa donde fueron musicalizadas las aventuras del noticiero conducido por Julio Treviño.

El programa 31 minutos cumplió 22 años desde la emisión del primer episodio. / Foto: Especial.

¿Cuándo ver el Tiny Desk de 31 minutos?

Como parte de la serie de conciertos en conmemoración de la herencia hispana, NPR Music invitó a 11 artistas latinos para representar la cultura de distintos países a través de su música, donde el noticiero más divertido de la televisión será el encargado de poner en alto a Chile.

La sesión musical de 31 minutos se estrenará en el canal de YouTube de NPR Music, el próximo lunes 6 de octubre y también en la página de NPR de Tiny Desk Concerts.