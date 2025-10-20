¿Cuándo entra el frente frío número 8 a México y qué estados resultarán afectados?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 8 llegó hoy y afectará el territorio mexicano con lluvias intensas, fuertes vientos y descenso de temperatura en varias regiones.

De acuerdo con el organismo, este sistema frontal mantiene su interacción con una vaguada en altura y un canal de baja presión, generando condiciones meteorológicas adversas que persistirán hasta la noche del lunes 20 de octubre, antes de debilitarse sobre el Golfo de México.

¿Qué efectos dejará el frente frío 8 en México?

El frente frío número 8 se mantiene con características de estacionario sobre el oriente y sureste del país, donde ha generado lluvias muy fuertes con puntuales intensas en los estados de Veracruz y Chiapas, así como precipitaciones muy fuertes en regiones de Oaxaca y Tabasco.

El SMN destacó que estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y posibles encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Además, se pronostican vientos del norte con rachas de 55 a 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como oleaje elevado de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Oaxaca y Chiapas.

La masa de aire frío asociada a este frente ha comenzado a modificar sus características térmicas, lo que permitirá un ligero aumento en las temperaturas del oriente mexicano, aunque el ambiente continuará fresco durante las mañanas y noches.

¿Qué estados registrarán las lluvias más intensas?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, los estados más afectados serán:

Veracruz: regiones de Los Tuxtlas, Olmeca, Papaloapan y Las Montañas.

Chiapas: zonas Selva, Fronteriza y Soconusco.

Oaxaca: regiones del Istmo, Papaloapan y Sierra Norte.

Tabasco: Sierra y Chontalpa.

Puebla, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo: registrarán lluvias fuertes y chubascos.

En tanto, estados del occidente como Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit y Sinaloa también podrían experimentar lluvias aisladas y actividad eléctrica, producto de un canal de baja presión y humedad proveniente del Pacífico.

El frente frío número 8 se mantiene con características de estacionario sobre el oriente y sureste del país. Foto: Captura de pantalla del SMN

¿Qué condiciones de temperatura y viento se esperan?

Durante el día, se mantendrán temperaturas máximas de 35 a 40°C en estados del noroeste, occidente y sur, incluyendo Sonora, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca. Sin embargo, las zonas altas del norte y centro del país registrarán mínimas de -5 a 0°C, especialmente en regiones montañosas de Chihuahua, Durango, Puebla y Estado de México.

El SMN alertó que las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que exhorta a la población a extremar precauciones y mantenerse informada a través de los avisos oficiales.

¿Qué se espera para los próximos días?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre un nuevo frente frío que podría aproximarse a la frontera norte durante el martes 21 de octubre. Este nuevo sistema podría reactivar lluvias, vientos fuertes y descenso térmico en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

