¿Cuáles son los libros más leídos del mundo?; esto dice la IA

La literatura es un arte que a través de las palabras busca expresar sentimientos, ideas y descripciones de historias reales o ficticias.

La lectura no es sólo una forma de adquirir conocimientos, sino que como para muchas personas en el mundo, esta acción también es uno de sus pasatiempos favoritos, ya que invita a escapar de la realidad.

Para las personas que aman la lectura, existe una diversidad de géneros que es muy variada en las historias que contienen, dándole una aventura diferente a cada lector. Esto te brinda la posibilidad de soñar y vivir mil vidas en una ya que los libros ofrecen variedad de universos.

¿Cuáles son los libros más leídos del mundo según la IA?

En esta ocasión recopilamos algunas de las recomendaciones que nos dio la inteligencia artificial de los libros más leídos del mundo y algunos de ellos pueden interesarte o quizás ya los hayas leído.

Según el programa de inteligencia artificial Gemini y Chat GPT, estos son algunos de los libros más leídos del mundo.

La Biblia: Es sin duda uno de los libros más leídos, traducidos y vendidos en el mundo.

"Citas del Presidente Mao Tse-Tung" ("El Libro Rojo"): Es una colección de citas de Mao, fue lectura obligatoria en China durante la Revolución Cultural.

"Don Quijote de la Mancha" de Miguel de Cervantes: Es considerada una de las primeras novelas modernas y es la obra más leída de la literatura universal.

El Corán: Este es un libro religioso y sagrado del islam, con más de mil millones de lectores musulmanes.

“El principito” de Antoine de Saint-Exupéry: Este libro ha sido un clásico de la literatura infantil. Traducido a más de 300 idiomas y dialectos y ha vendido más de 140 millones de ejemplares.

“Historia de dos ciudades" de Charles Dickens: Es una novela muy conocida en la literatura inglesa, ambientada en el contexto de la Revolución Francesa. Ha vendido más de 200 millones de copias.

La saga de Harry Potter de J.K. Rowling: Sin duda esta saga ha sido un fenómeno mundial y el primer libro, Harry Potter y la piedra filosofal, ha vendido más de 120 millones de copias, y la saga completa supera los 600 millones.

El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien: Se trata de una impresionante trilogía de fantasía que ha vendido más de 150 millones de copias.

El Hobbit de J.R.R. Tolkien: Considerado el precursor de El Señor de los Anillos, ha vendido más de 100 millones de copias.

El Alquimista de Paulo Coelho: Con más de 85 millones de copias vendidas, es una de las novelas más exitosas de un autor vivo.

Diez negritos de Agatha Christie: La novela de misterio más vendida de todos los tiempos, con más de 100 millones de copias.

Los juegos del Hambre de Suzanne Collins: Es una trilogía de gran éxito mundial, que está dirigida especialmente a adolescentes con temas como la resistencia, el sacrificio, la justicia y la supervivencia en una sociedad distópica.

