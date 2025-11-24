¿Cuáles son los gastos deducibles para 2026? Esto dice el SAT

Más Información

reiteró que las deducciones personales son una herramienta esencial para reducir el pago de impuestos, siempre que se cuente con comprobantes válidos y se cumplan los requisitos de forma y pago.

Para 2026 se mantienen los rubros tradicionales, junto con ajustes en plataformas digitales y créditos incobrables.

Deducciones personales para 2026

Para las personas físicas, se mantienen como deducibles los gastos médicos, hospitalarios y honorarios profesionales, así como prótesis, análisis, rehabilitación y primas de seguros de gastos médicos.

También se permiten colegiaturas desde preescolar hasta bachillerato y transporte escolar cuando sea obligatorio o forme parte del servicio educativo.

Además, continúan siendo deducibles los gastos funerarios dentro del límite permitido por la UMA, intereses reales por créditos hipotecarios, donativos a instituciones autorizadas, aportaciones voluntarias de retiro y cuentas especiales de ahorro. Todas las deducciones requieren un Comprobante Fiscal Digital por Internet y pago electrónico.

Deducciones para personas morales y novedades para 2026

Para empresas y personas morales, las deducciones deben ser indispensables para la actividad económica. Entre las principales se encuentran el costo de lo vendido, inversiones en maquinaria o equipo, intereses devengados y cuotas al IMSS.

La Miscelánea Fiscal y el Paquete Económico 2026 incluyen ajustes relevantes, como una tasa de retención de 2.5 % de ISR para quienes generen ingresos a través de plataformas digitales como Uber, Rappi, Airbnb o Mercado Libre.

También se modificó el tratamiento fiscal para deducir créditos incobrables, homologando su aplicación entre instituciones financieras y otros contribuyentes.

El SAT recomendó mantener las facturas organizadas durante todo el año y consultar su portal oficial debido a posibles ajustes normativos.

