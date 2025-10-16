¿Cuáles serán los disfraces más populares de Halloween 2025, según la IA?

Halloween 2025 ya está a la vuelta de la esquina, y con ello llegan las tendencias más creativas y virales en disfraces. La inteligencia artificial y los datos de búsquedas revelan cuáles serán los atuendos que marcarán la temporada.

Conforme se acerca el 31 de octubre, la emoción por celebrar Halloween se siente en el ambiente. Como cada año, las tendencias en disfraces se definen por fenómenos de la cultura pop, estrenos recientes en cine y televisión, y hasta por íconos virales del momento. En 2025, los favoritos van desde clásicos reinventados hasta personajes inesperados que han conquistado a chicos y grandes.

Merlina e Enid de la serie Merlina de Netflix y Tim Burton. Foto: Pinterest

¿Qué disfraces marcarán tendencia este Halloween 2025?

La IA ha detectado una lista clara de disfraces populares para este año. Entre los más destacados están:

Superman y Los 4 Fantásticos , gracias a nuevas adaptaciones cinematográficas.

, gracias a nuevas adaptaciones cinematográficas. Elphaba y Glinda, de la esperada película “Wicked”, ideales para disfraces en dúo.

de la esperada película “Wicked”, ideales para disfraces en dúo. Steve de Minecraft, que salta de los videojuegos a la pantalla grande y a los disfraces infantiles.

que salta de los videojuegos a la pantalla grande y a los disfraces infantiles. Casper, Lilo & Stitch y otros personajes animados que vuelven con fuerza gracias al factor nostalgia.

y otros personajes animados que vuelven con fuerza gracias al factor nostalgia. Clásicos como vampiros , brujas, momias y Frankenstein, reinventados con estéticas modernas y góticas.

, brujas, momias y Frankenstein, reinventados con estéticas modernas y góticas. La Familia Addams , perfecta para disfraces grupales o familiares con un toque elegante y oscuro.

, perfecta para disfraces grupales o familiares con un toque elegante y oscuro. Íconos actuales como Taylor Swift y Travis Kelce, que han sido parte de las búsquedas más curiosas este año.

Déjense llevar por el amor, la locura y la pasión y con esta icónica pareja. Fotos: Pinterest

¿Qué disfraces en pareja o grupo serán tendencia este 2025?

Para quienes celebran Halloween en pareja o en grupo, hay muchas opciones que destacan este año. Algunas de las más mencionadas son:

Barbie y Ken, que siguen de moda gracias al impacto cultural de su película.

que siguen de moda gracias al impacto cultural de su película. Dúos clásicos como Joker y Harley Quinn , o versiones zombificadas de parejas de terror.

, o versiones zombificadas de parejas de terror. Pulp Fiction , para quienes prefieren lo retro y cinéfilo.

, para quienes prefieren lo retro y cinéfilo. Grupos inspirados en La Purga, Fortnite, Mario Bros, el Equipo Rocket o incluso en el estilo K-pop, con toques futuristas y llamativos accesorios.

Las parejas se destacan este Halloween con creativos disfraces que reflejan su conexión, desde clásicos atemporales hasta modernos. Fotos: iStock y Pinterest

Este 2025, los disfraces de Halloween no solo apuestan por lo tradicional, sino que también abrazan la diversidad y la creatividad que caracteriza a esta festividad. Ya sea solo, en pareja o en grupo, las opciones son amplias y permiten expresar tanto el gusto personal como lo mejor de las tendencias del momento.

*Esta nota fue creada con asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de un periodista del Grupo de EL UNIVERSAL.

