Critican a Chingu Amiga por ayudar a migrante deportados; “lucra con el dolor ajeno”

La influencer Chingu Amiga se ha consolidado como una de las personalidades más influyentes en las redes sociales en los últimos años. Sin embargo, su creciente popularidad no ha estado exenta de controversias y críticas.

Recientemente, la creadora de contenido se ha visto envuelta en una serie de señalamientos debido a un video publicado en su canal de YouTube, en el que brindó apoyo a una familia mexicana deportada de Estados Unidos. En dicho clip, Chingu mostró la difícil situación que enfrentaba Erika, una mujer que regresó a México junto con sus dos hijos, sin recursos y viviendo en condiciones precarias.

Critican a Chingu Amiga por ayudar a migrante deportados. Foto: Cptura de video

Lee también: Chingu Amiga denuncia robo a su mamá durante visita a México; “amigos, no lo estoy creyendo”

Chingu Amiga es criticada por ayudar a migrantes deportados

En la grabación, la creadora de contenido mostró como vivía la mujer con su familia en una casa improvisada hecha de lámina y bambú en Oaxaca, México, tras ser deportada de manera sorpresiva.

Apesar de tener una casa, ésta carecía de los elementos básicos para una vida digna, pues dormía en un petate con sus hijos y aveces no tenía que comer; por lo que Chingu al conocer la situación no dudo en ayudarla.

Lee también: ¿El choque cultural afecta la salud mental? Esto sintió Chingu Amiga al estrenarse como influencer en México

Aunque en un principio la influencer mencionó que el clip formaba parte de un "reto" para celebrar sus 15 millones de seguidores, donde se comprometió a ayudar a quienes más lo necesitaran, no se salvo de recibir malos comentarios, por lo que ésta escribió:

"Madre mía no sabia que habra tanta critica por subir video de ayudar. Lo subi porque era un reto de 15M ( aunque no he llegado todavía) Pero igual me sentí que si sería padre subir esas historias para que sepamos que podemos ayudar poquito poquito para vivir todos mejor….!! Iba a seguir tbm pero ya no seeee", escribió.

Entre los comentarios negativos que le dejaron fue que varios usuarios consideraron que se trataba de una estrategia de marketing para aumentar su visibilidad, por lo que la acusaron de utilizar la vulnerabilidad de los migrantes con fines personales, comparándola con el término "whitexican".

Pero eso no fue todo, ya que las críticas no se limitaron a los comentarios sobre su actuación en el video, pues hubo quienes argumentaron que al posar para una foto con la familia deportada, Chingu estaba "minimizando" el sufrimiento de los migrantes y presentándose como una especie de figura salvadora.

"Que fetiche tienen los influencer millonarios por hacer nada con gastarse miles de dólares en irse a pueblos con bajos recursos a sacarse foto con gente más necesitada"

"Jajajaja los políticos en tiempos de campaña lo hacen de manera muy descarada pero a ellos nadie los funan"

No obstante a pesar de las críticas, hubo un grupo de seguidores que la defendieron, argumentando que su gesto de ayudar a los migrantes debe ser valorado como una muestra de humanidad, sin importar los motivos detrás de su publicación. Muchos destacaron la importancia de visibilizar las dificultades que enfrentan algunas personas, y consideraron que lo esencial era la voluntad de ayudar, independientemente de las críticas recibidas.

"La gente se lo toma mal solo por la palabra "reto", pero sea por reto o no es ayudar a la gente y visualizar que hay otras personas pasándola mal en estos momentos. Lo importante siempre es querer ayudar, no importa el motivo"

"De eso se trata la vida… de AYUDARNOS sin importar nuestra raza o condición, por eso amamos a SU"

"Ay lo mas hermoso fue ver sonreir a la nena, no habia sonreido, se les vio muy felices... que bella historia, y espero que la Tía la arme como toda una campeona y el chamaco no pare de estudiar"

También te interesará:

Hombre agrede a empleado por no tener cambio tras comprar una dona con un billete de 500 pesos; video se vuelve viral

Estas son las 3 carreras universitarias que ya no se recomiendan estudiar; afirma la Inteligencia Artificial

Los corridos más populares de Caro Quintero; Grupo Firme figura con canción

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv