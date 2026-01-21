Más Información

Star Wars anuncia lanzamiento del nuevo tráiler de 'Maul: Shadow Lord'; ¿cuándo se estrena?

Star Wars anuncia lanzamiento del nuevo tráiler de 'Maul: Shadow Lord'; ¿cuándo se estrena?

Credencial para Servicio Universal de Salud: ¿qué beneficios otorga?

Credencial para Servicio Universal de Salud: ¿qué beneficios otorga?

Brote de sarampión en México: ¿quiénes deben vacunarse contra el virus?; esto se sabe

Brote de sarampión en México: ¿quiénes deben vacunarse contra el virus?; esto se sabe

Esta fue la última publicación de “La Nicholette” en Instagram; tiktoker fue secuestrada en Culiacán

Esta fue la última publicación de “La Nicholette” en Instagram; tiktoker fue secuestrada en Culiacán

¿Quién es “La Nicholette”, tiktoker que fue secuestrada en Culiacán?; su Cybertruck captó el momento exacto

¿Quién es “La Nicholette”, tiktoker que fue secuestrada en Culiacán?; su Cybertruck captó el momento exacto

El gobierno de México anunció que a partir de marzo iniciará la credencialización del nuevo , en todo el país. La noticia fue dada durante la conferencia presidencial del pasado martes 20 de enero.

Este Servicio Universal de Salud, es una estrategia de las autoridades que busca garantizar el acceso efectivo a la atención médica en cualquier institución pública del país y avanzar hacia la consolidación de un solo sistema de salud.

La credencial permitirá el acceso a todas las instituciones de servicios de salud del gobierno federal, es decir, el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, servicios médicos de Pemex y de las Fuerzas Armadas, y los institutos nacionales de salud. Contará con dos tipos de formatos: impreso y digital (disponible a partir de abril).

Lee también

Esta nueva credencial permitirá el acceso a todas las instituciones de servicios de salud del gobierno federal. Foto: Archivo El Universal
Esta nueva credencial permitirá el acceso a todas las instituciones de servicios de salud del gobierno federal. Foto: Archivo El Universal

¿Qué beneficios otorgará la nueva Credencial para el Servicio Universal de Salud?

De acuerdo con lo expuesto por el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, estos son los beneficios que otorgará la nueva Credencial para el Servicio Universal de Salud:

  • Funciona como identificación y garantiza la atención médica en instituciones públicas de salud.
  • Vinculación a un expediente médico electrónico, que concentra el historial clínico de cada persona, los estudios, las citas y las recetas.
  • Permite agendar citas.
  • Permite identificar la unidad de salud más cercana y conocer a dónde se debe acudir para las consultas y la realización de estudios.
  • Facilitará intercambiar información y servicios entre unidades de atención.

Lee también

Procedimiento para el registro y entrega de la credencial de salud. Foto: Captura de pantalla
Procedimiento para el registro y entrega de la credencial de salud. Foto: Captura de pantalla

¿A partir de cuándo puede realizarse el registro?

El registro a la nueva Credencial para el Servicio Universal de Salud podrá realizarse a partir de marzo y hasta diciembre de 2026. Para garantizar el orden y la eficiencia en este proceso de inscripción, las autoridades han señalado que se llevará a cabo dependiendo de la letra del primer apellido de las personas.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]