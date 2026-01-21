Credencial para Servicio Universal de Salud: ¿qué beneficios otorga?

El gobierno de México anunció que a partir de marzo iniciará la credencialización del nuevo Servicio Universal de Salud, en todo el país. La noticia fue dada durante la conferencia presidencial del pasado martes 20 de enero.

Este Servicio Universal de Salud, es una estrategia de las autoridades que busca garantizar el acceso efectivo a la atención médica en cualquier institución pública del país y avanzar hacia la consolidación de un solo sistema de salud.

La credencial permitirá el acceso a todas las instituciones de servicios de salud del gobierno federal, es decir, el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, servicios médicos de Pemex y de las Fuerzas Armadas, y los institutos nacionales de salud. Contará con dos tipos de formatos: impreso y digital (disponible a partir de abril).

Esta nueva credencial permitirá el acceso a todas las instituciones de servicios de salud del gobierno federal. Foto: Archivo El Universal

¿Qué beneficios otorgará la nueva Credencial para el Servicio Universal de Salud?

De acuerdo con lo expuesto por el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, estos son los beneficios que otorgará la nueva Credencial para el Servicio Universal de Salud:

Funciona como identificación y garantiza la atención médica en instituciones públicas de salud.

y garantiza la atención médica en instituciones públicas de salud. Vinculación a un expediente médico electrónico , que concentra el historial clínico de cada persona, los estudios, las citas y las recetas.

, que concentra el historial clínico de cada persona, los estudios, las citas y las recetas. Permite agendar citas .

. Permite identificar la unidad de salud más cercana y conocer a dónde se debe acudir para las consultas y la realización de estudios.

Facilitará intercambiar información y servicios entre unidades de atención.

Procedimiento para el registro y entrega de la credencial de salud. Foto: Captura de pantalla

¿A partir de cuándo puede realizarse el registro?

El registro a la nueva Credencial para el Servicio Universal de Salud podrá realizarse a partir de marzo y hasta diciembre de 2026. Para garantizar el orden y la eficiencia en este proceso de inscripción, las autoridades han señalado que se llevará a cabo dependiendo de la letra del primer apellido de las personas.

ngmu