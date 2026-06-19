A través de redes sociales, la creadora de contenido mexicana apodada como Phabs, volvió a posicionarse en medio de la conversación en la plataforma de TikTok, luego de que reafirmará su postura en contra de la canción de "Cielito Lindo".

La creadora digital, conocida por generar debates en redes sobre el racismo y la cultura mexicana, llamó de nuevo la atención tras reiterar su rechazo a la popular melodía "Cielito Lindo" del compositor Quirino Mnedoza y Cortés en 1882.

Este tema suele entonarse por las multitudes en eventos deportivos de relevancia internacional, convirtiéndose en un himno que da identidad a los mexicanos por su mensaje de valor ante la adversidad y los retos a enfrentar.

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Rompen record mundial más de 700 mariachis, con Cielito Lindo en el Zócalo capitalino, 10 de noviembre de 2024. Foto: Luis Camacho

¿Por qué fue señalado por la creadora digital?

La creadora de contenido calificó la canción como una "imposición whitexican". Asimismo, señaló que esta canción no representa los verdaderos valores nacionales y se ha convertido únicamente en una repetición impuesta.

Para Phabs, esta canción no refleja en su totalidad la identidad mexicana y su reproducción en eventos deportivos internacionales debería reconsiderarse. Asimismo, hizo un llamado a rechazar este tema en festejos nacionales.

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Como era de esperarse, el video generó debate en redes, donde diversos usuarios salieron en defensa del tema musical. "Nadie está obligado a sentirse representado por los mismos símbolos. Cada persona es libre de decidir con qué se identifica y con qué no, y todas esas posturas merecen respeto", escriben.

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¿Cómo nació la canción?

Aunque se reconoce como una canción nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), esta canción es de origen andaluz, donde se localiza la Sierra Morena a la que se refiere el inicio de la melodía.

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La canción, dedicada a su esposa Catalina Martínez, ha sido interpretada por diferentes figuras del entretenimiento mexicano, como el cantante Pedro Infante, Pedro Vargas e incluso Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo.

En la actualidad se considera un símbolo de la identidad cultural mexicana, pues, aunque algunos versos parecen tener influencias de canciones tradicionales españolas, fue creada en México y es reconocida como una canción folclórica.

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