Los mejores memes que dejó “La Casita” de Bad Bunny rumbo a su concierto en el Estadio GNP Seguros

¿Cómo revivir una planta marchita? Conoce el truco eficaz

Grupo Bimbo inaugura el Museo Interactivo Bimbo en su 80 aniversario

Vaso Bearista de Starbucks: ¿cuál es la fecha límite para obtener el artículo viral?

Casada con El Chapo: ¿dónde ver el documental de Emma Coronel?

Factores como el calor intenso o la temporada invernal puede ocasionar que tus y poco a poco sus hojas se vuelvan secas o amarillas y por este motivo, a continuación te diremos cómo remediar la situación para tu platita,

Antes de pensar en deshacerte de una planta que parece marchita, debes saber que existen técnicas sencillas y efectivas para revivirla, incluso cuando parece que está al borde del final.

Tener plantas en casa tiene muchos beneficios. Foto: Pexels
¿Cómo revivir una planta marchita?

Conoce el truco eficaz para rescatar a tus plantas antes de secarse y devolverles su vitalidad y repasa los puntos de esta guía para identificar las necesidades especificas de la planta.

Diagnostica el problema

Antes de actuar, de acuerdo con el sitio experto Interflora, se debe identificar qué provocó el deterioro, una vez identificado el problema, observa el estado del sustrato y las raíces te ayudará a determinar el siguiente paso. Las causas más comunes son:

  • Exceso de riego
  • Falta de agua
  • Mal drenaje
  • Poca luz solar
  • Plagas o presencia de hongos
  • Maceta muy pequeña

Trasplanta si es necesario

Si las raíces están apretadas o negras, cambia la planta a una maceta más grande con tierra nueva. Añade perlitas o piedras al fondo para mejorar el drenaje.

Cuidar de tus plantas es una experiencia gratificante que transformará el ambiente de tu hogar. Foto: Freepik.
Realiza una poda de emergencia

Para que la planta concentre su energía en recuperarse, elimina hojas secas o podridas, tallos muertos y ramas débiles. Esto estimula la creación de nuevos brotes y reduce el desgaste energético.

Ajusta el riego

Una planta débil no debe recibir riegos intensos, hazlo de forma moderada y solo cuando el sustrato esté seco al tacto.

Alimentación natural

Prepara un fertilizante casero suave con medio litro de agua, una cucharada de café usado y una cucharada de miel. Aplícalo cada dos semanas para revitalizar la planta.

