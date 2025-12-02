Factores como el calor intenso o la temporada invernal puede ocasionar que tus plantas se marchiten y poco a poco sus hojas se vuelvan secas o amarillas y por este motivo, a continuación te diremos cómo remediar la situación para revivir tu platita,

Antes de pensar en deshacerte de una planta que parece marchita, debes saber que existen técnicas sencillas y efectivas para revivirla, incluso cuando parece que está al borde del final.

Tener plantas en casa tiene muchos beneficios. Foto: Pexels

¿Cómo revivir una planta marchita?

Conoce el truco eficaz para rescatar a tus plantas antes de secarse y devolverles su vitalidad y repasa los puntos de esta guía para identificar las necesidades especificas de la planta.

Diagnostica el problema

Antes de actuar, de acuerdo con el sitio experto Interflora, se debe identificar qué provocó el deterioro, una vez identificado el problema, observa el estado del sustrato y las raíces te ayudará a determinar el siguiente paso. Las causas más comunes son:

Exceso de riego

Falta de agua

Mal drenaje

Poca luz solar

Plagas o presencia de hongos

Maceta muy pequeña

Trasplanta si es necesario

Si las raíces están apretadas o negras, cambia la planta a una maceta más grande con tierra nueva. Añade perlitas o piedras al fondo para mejorar el drenaje.

Cuidar de tus plantas es una experiencia gratificante que transformará el ambiente de tu hogar. Foto: Freepik.

Realiza una poda de emergencia

Para que la planta concentre su energía en recuperarse, elimina hojas secas o podridas, tallos muertos y ramas débiles. Esto estimula la creación de nuevos brotes y reduce el desgaste energético.

Ajusta el riego

Una planta débil no debe recibir riegos intensos, hazlo de forma moderada y solo cuando el sustrato esté seco al tacto.

Alimentación natural

Prepara un fertilizante casero suave con medio litro de agua, una cucharada de café usado y una cucharada de miel. Aplícalo cada dos semanas para revitalizar la planta.

