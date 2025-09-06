¿Cómo es Skims?; la marca de Kim Kardashian que abrió nueva tienda en CDMX

Skims, la marca de ropa interior y loungwear, creada por Kim Kardashian, acaba de abrir su primera tienda oficial y permanente en México.

Esta primera sucursal se encuentra en el complejo de usos mixtos de lujo, Artz Pedregal, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México, y fue inaugurada el pasado viernes 5 de septiembre.

Desde el anuncio del lanzamiento de la tienda en México, se ha mantenido una alta expectativa y esta apertura significa un nuevo logro para la marca, ya que representa el primer paso a su conexión con la comunidad latina y expansión a este mercado.

Lee también Yalitza Aparicio brilla con vestido de Skims, la marca de Kim Kardashian

A través de TikTok, el usuario "@abrahamarroyom" publicó imágenes de la nueva tienda en el complejo Artz Pedregal de la CDMX. Foto: Captura de pantalla de TikTok @abrahamarroyom

Tanto Kim Kardashian, como Skims, celebraron por redes sociales la apertura de la nueva tienda en México, la cual se ha convertido en la primera sucursal de toda América Latina.

Skims tiene programado abrir pronto otras sucursales en el complejo comercial Antara Fashion Hall, también en la capital del país; y en Andares, en Zapopan Jalisco.

Diversos usuarios, fotógrafos e influencers, como Kevin Corona, publicaron en redes fotos y videos de la nueva tienda, así como de las celebridades y personajes que asistieron a la apertura.

Lee también ¿Quién es Tito Fuentes?; integrante de Molotov puso pausa a su carrera tras adicción a las drogas

¿Cómo es Skims?; la marca de Kim Kardashian

Skims es una firma estadounidense de ropa interior, prendas de estar y moldeadoras; fue fundada en 2019 por Kim Kardashian y el empresaio sueco, Jens Grede, y desde entonces, ha roto el mercado de moda para mujeres, por sus diseños únicos y favorecedores.

La marca se ha convertido en un fenómeno global gracias a su concepto que promueve la diversidad de cuerpos y tonos de piel, a través del body positivity y la inclusión de productos que se sienten como una "segunda piel" en una gran variedad de tallas y colores aptos para todos.

Lee también Kion, la primera idol generada con IA que ya tiene contratos millonarios; así es la promesa digital del K-pop

Se espera que las sucursales de Skims en México cuenten con el catálogo completo de la marca. Foto: Instagram @skims

Skims se caracteriza por impulsar la comodidad de la ropa y acentuar la figura sin sacrificar el estilo ni la moda.

En 2023, la compañía fue valorada en 4 mil millones de dólares, confirmando su potencia como marca y posicionándola como una de las más destacadas dentro de ese mercado.

De acuerdo con la Escuela de Negocios de Harvard, parte del éxito de Skims se puede atribuir a Kim Kardashian, la conocida personalidad mediática, socialité, influencer y empresaria; quien ha servido como directora creativa, modelo y musa de la marca, aportando su impacto cultural y sus seguidores; así como al CEO y cofundador, Jens Grede, y a su esposa, Emma Grede, la Directora de Operaciones o COO, quienes tenían experiencia en la gestión de relaciones y creación de marcas de famosos.

También te interesará:

Desde Eclipse Lunar hasta Luna de Cosecha; los eventos astronómicos de septiembre

¿Culpa de Aaron Ramsey?; tras muerte de Giorgio Armani, usuarios recuerdan “maldición” del jugador de Pumas

Extranjera insulta y golpea a cantante en Guadalajara; video causa indignación en redes sociales

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr