¿Cómo es Loro Piana, la firma de ropa italiana de lujo donde fue visto José Ramón López Beltrán? Esto cuestan sus artículos

En los últimos días, un video que ha circulado por redes sociales ha vuelto a posicionar a José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el escrutinio público, abriendo la puerta a una intensa conversación en redes, llena de críticas y posturas.

En la grabación anónima difundida en la plataforma de X por el usuario @vampipe, se puede ver a López Beltrán saliendo de una sucursal de Loro Piana cargando varias bolsas con compras, entre ellas una de la marca francesa Hermès. Luego de su avistamiento en Houston, Texas, explicó que no había comprado nada en la tienda.

En respuesta a las imágenes, diversos usuarios y personalidades del ámbito político se pronunciaron en contra del personaje, recalcando la falta de austeridad promovida repetidamente en el sexenio anterior.

Porque se vio a José Ramón López Beltrán salir de esa tienda en Houston pic.twitter.com/LVYf0n4pJ8 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 25, 2025

Así es Loro Piana, la firma de ropa italiana

Comprometida con la elegancia y la calidad, la firma de moda se especializa en la creación de colecciones de ropa y accesorios de lujo, priorizando la materia prima en cada una de sus piezas a través del uso de lana cachemira, un tejido natural reconocido por ser suave, cálida y ligera al tacto. Este material es obtenido de la capa interna de pelo de cabras adultas que habitan en las regiones frías de China y Mongolia.

De acuerdo con el portal digital de "Moët Hennessy-Louis Vuitton", los inicios de la marca se remontan a principios del siglo XIX en la localidad italiana de Trivero, donde la familia homónima comenzó a comercializar lana. No obstante, fue en 1924 cuando Pietro Loro Piana fundó la empresa productora de tejidos, heredando su legado a su sobrino Franco luego de fallecer en la década de 1940.

En 1980, bajo la dirección de Pier Luigi y Sergio Loro Piana, la marca tomó la decisión de ampliarse a la confección de prendas en serie y a lo largo de los años, su trabajo se expandió y sus procesos de producción se innovaron, hasta convertirse en un líder de la moda. Actualmente, la firma pertenece al conglomerado francés LVMH, quienes adquirieron el 80% de la empresa en 2013.

Los artículos elaborados con lana de vicuña y cabra de cachemira son los más caros y lujosos de la marca. Foto: Loro Piana (portal web)

¿Qué artículos ofrece y qué precio tienen?

Con 180 sucursales alrededor del mundo, la marca de ropa ofrece todo tipo de prendas textiles para mujer y hombre en sus colecciones de temporada. Entre los artículos que venden se encuentran chaquetas, abrigos, chalecos, camisas, tops, vestidos, pantalones, bermudas, trajes, ropa de playa y prendas de punto, como suéteres, jerséis y gorros.

Además, tiene una línea de complementos de cuero, como carteras, tarjeteros, bolsas, correas, fundas de teléfono y llaveros. También ofrece diversos accesorios, como bufandas, pañuelos, estolas, sombreros, guantes, medias, cinturones, corbatas y gafas. Entre los artículos que vende también destaca equipo para deportes, como la equitación.

Por su parte, los precios de las prendas que la marca ofrece oscilan entre los mil euros (precio menor) a los 27 mil euros (precio mayor), esto es, entre los 21 mil pesos a los 568 pesos mexicanos aproximadamente, dependiendo de la pieza y del material. Los artículos más caros son aquellos que utilizan hilos y tejidos finos, siendo los más lujosos aquellos confeccionados con pelo de vicuña y cabra.

Por ejemplo, una playera básica puede costar desde los 13 mil pesos, los suéteres de cachemira más de 34 mil pesos, mientras que bolsas o abrigos pueden superar los 50 mil o incluso los 275 mil pesos mexicanos. El costo de las prendas de punto elaboradas con pelo de vicuña o cabra rondan entre los 90 mil pesos y los 100 mil pesos mexicanos.

