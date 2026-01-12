¿Cómo eliminar el olor a fritura en la cocina? Guía práctica paso a paso

El olor a comida suele quedarse en el hogar cuando se utilizan aceites a altas temperaturas o se cocinan alimentos con aromas intensos, como pescado, cebolla o coliflor.

Durante la cocción, el vapor y las partículas de grasa se dispersan en el aire y se adhieren a superficies como paredes, textiles y muebles. Cuando la ventilación es limitada, el olor puede permanecer durante horas o incluso días.

A continuación, se presenta una guía paso a paso para reducir y eliminar estos aromas de forma práctica.

¿Cómo eliminar el olor a frituras en casa? conoce los trucos eficaces . Foto: IA

Paso a paso para reducir el olor durante la fritura

De acuerdo con The Spruce, sitio especializado en limpieza y mantenimiento del hogar, estos son los pasos a seguir para mantener tu casa libre de malos olores.

Paso 1. Colocar fruta en el aceite

Antes de comenzar a freír, añade una rodaja de manzana o una cáscara de limón al aceite caliente. Estos ingredientes ayudan a reducir la intensidad del olor mientras se cocinan los alimentos. Es importante retirarlos y reemplazarlos cuando se oscurezcan, ya que pierden efectividad.

Paso 2. Mantener una ventilación básica

Aunque no siempre es suficiente, abrir ventanas o encender el ventilador ayuda a disminuir la concentración de partículas en el aire. Este paso funciona mejor como complemento de los métodos naturales.

Paso 3. Limpiar superficies al terminar

Una vez que concluye la fritura, limpia de inmediato la estufa, la campana y las superficies cercanas. La grasa acumulada es una de las principales causas de que el olor se prolongue.

¿Cómo eliminar el olor a frituras en casa? conoce los trucos eficaces. Foto: IA

Paso a paso para eliminar el olor después de cocinar

Paso 4. Hervir vinagre con cáscaras de naranja

Coloca en una olla agua, un chorrito de vinagre blanco y cáscaras de naranja. Al hervir, el vapor actúa como neutralizador de olores. Después, puedes servir el líquido caliente en tazas y distribuirlas en diferentes habitaciones.

Paso 5. Aromatizar de forma natural

Para desplazar el olor a comida y dejar un aroma más agradable, hierve cáscaras de naranja con una rama de canela o anís estrellado. Esta infusión es útil después de cocinar o antes de recibir visitas.

Paso 6. Usar café para absorber olores

Coloca granos de café en recipientes abiertos dentro de la cocina o el refrigerador. El café no disimula el olor, sino que lo absorbe, por lo que resulta eficaz cuando el problema es recurrente.

Paso 7. Aplicar bicarbonato en casos persistentes

Distribuye pequeños recipientes con bicarbonato de sodio en áreas donde el olor sea más fuerte. Este ingrediente es conocido por su capacidad para absorber olores sin perfumar artificialmente el ambiente.

Eliminar el olor a fritura no requiere productos costosos ni soluciones complejas. Con ingredientes comunes como limón, vinagre, café o bicarbonato, es posible mantener un ambiente más fresco y saludable. Integrar estos pasos a la rutina diaria ayuda a conservar la cocina libre de olores persistentes de manera natural y económica.

