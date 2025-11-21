Más Información

Cepillo de dientes suave o duro: ¿cuál es el adecuado?

Elegir un es una tarea básica que se basa en las preferencias de las personas; sin embargo, escoger uno que no sea adecuado podría tener un gran impacto en tu salud bucal.

Estos daños podrían verse reflejados en el esmalte de los dientes o bien tener buenos resultados en la limpieza profunda de la placa, esto genera un debate sobre si elegir un cepillo de cerdas suaves o duras.

Es por eso que aquí te diremos cuál es tu mejor opción dependiendo de tus necesidades.

¿Qué cepillo es el adecuado?

Tips para una sonrisa impecable. Fuente: Freepik.
De acuerdo con el portal oficial de Colgate, menciona que el mejor cepillo de dientes es aquel de cerdas suaves inclinadas o de varias capas ya que podría garantizar una excelente limpieza sin causar ningún daño.

Por otro lado, el cepillo de cerdas duras podría afectar negativamente al esmalte y a las encías.

Los factores importantes que debes tener en cuenta en un cepillo son los siguientes:

  • Cerdas inclinadas para llegar a todos los huecos y resquicios
  • Cepillo eléctrico para un extra de potencia
  • Múltiples capas de cerdas

¿Cuáles son las distintas cerdas de los cepillos de dientes?

Existen tres tipos de cepillos de dientes con cerdas suaves como:

  • Extrasuaves
  • Suaves
  • Suavidad media

Estos están especialmente recomendados por especialistas en caso de tener dientes sensibles o signos de erosión dental.

