Cepillo de dientes suave o duro: ¿cuál es el adecuado?

Más Información
Mujer se queja de repartidor de app de comida tras no recibir su pedido en las manos; video genera debate en redes
Elegir un cepillo de dientes es una tarea básica que se basa en las preferencias de las personas; sin embargo, escoger uno que no sea adecuado podría tener un gran impacto en tu salud bucal.
Estos daños podrían verse reflejados en el esmalte de los dientes o bien tener buenos resultados en la limpieza profunda de la placa, esto genera un debate sobre si elegir un cepillo de cerdas suaves o duras.
Es por eso que aquí te diremos cuál es tu mejor opción dependiendo de tus necesidades.
Lee también 5 plantas que absorben la humedad del baño y refrescan tu hogar
¿Qué cepillo es el adecuado?
De acuerdo con el portal oficial de Colgate, menciona que el mejor cepillo de dientes es aquel de cerdas suaves inclinadas o de varias capas ya que podría garantizar una excelente limpieza sin causar ningún daño.
Por otro lado, el cepillo de cerdas duras podría afectar negativamente al esmalte y a las encías.
Los factores importantes que debes tener en cuenta en un cepillo son los siguientes:
- Cerdas inclinadas para llegar a todos los huecos y resquicios
- Cepillo eléctrico para un extra de potencia
- Múltiples capas de cerdas
Lee también
¿Cuáles son las distintas cerdas de los cepillos de dientes?
Existen tres tipos de cepillos de dientes con cerdas suaves como:
- Extrasuaves
- Suaves
- Suavidad media
Estos están especialmente recomendados por especialistas en caso de tener dientes sensibles o signos de erosión dental.
También te interesará:
Video: Así nace una reina; Fátima Bosch se corona como Miss Universo 2025
"María, la Bruja Tlahuipochi" celebró 100 representaciones en Xochimilco
Miss Universo 2025: la vez que Fátima Bosch elogió a Sheinbaum: "ella marca un hito en la historia de México"
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
xmg/aosr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]