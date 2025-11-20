5 plantas que absorben la humedad del baño y refrescan tu hogar

El baño es uno de los espacios interiores con mayor predisposición a acumular humedad, pues entre el constante flujo del agua de la regadera, el escusado o el lavabo, se puede llegar a formar este problema.

Factores como el exceso de duchas calientes, falta de ventilación y hasta diminutas filtraciones, pueden provocar daños en el espacio que al repararlos representan un mayor gasto.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la humedad afecta la salud de las personas, en especial la de adultos mayores y bebés, por ello a continuación te recomendamos algunas plantas para eliminar el exceso de vapor en el baño.

Plantas para interiores. Foto: Pexels

Las mejores plantas para absorber la humedad en el baño

Existen plantas capaces de absorber la humedad del ambiente, purificar el aire manteniendo un entorno fresco y agradable.

Helecho de Boston: el favorito para ambientes húmedos

El Helecho de Boston es una de las plantas más recomendadas para baños por su extraordinaria capacidad de retener humedad a través de sus hojas. Además, purifica el aire y aporta un toque decorativo.

Cuidados: Necesita luz indirecta y riego moderado, por lo que se adapta perfecto a espacios reducidos o con poca iluminación.

Lirio de la paz: un purificador natural

Esta planta es conocida por eliminar toxinas como el formaldehído y el moho del aire, su gran ventaja es que absorbe humedad de forma continua, lo que ayuda a reducir el ambiente húmedo del baño.

Cuidados: Florece durante casi todo el año y requiere muy poco mantenimiento: basta con mantener su tierra ligeramente húmeda.

Sansevieria: una planta que sobrevive a todo

También conocida como "lengua de suegra", la sansevieria es una de las plantas más resistentes y purificadoras, aunque no absorbe tanta humedad como otras, sí ayuda a regular el ambiente, eliminar malos olores y oxigenar el aire. Es perfecta para baños con poca ventilación.

Lengua de suegra. Fuente: Pixabay

Poto o Potus: resistente y amante de la humedad

El poto es una planta extremadamente resistente, perfecta para quienes buscan una opción de bajo cuidado, sus hojas ayudan a equilibrar los niveles de humedad y pueden crecer incluso en baños con muy poca luz natural.

Cuidados: Puede colocarse en macetas colgantes, lo que lo convierte en una opción práctica para espacios pequeños.

Calatea: belleza tropical que regula el ambiente

Las calateas son plantas tropicales que prosperan en ambientes húmedos, por lo que el baño es el lugar ideal para ellas. Además de embellecer el espacio con sus hojas decorativas, ayudan a purificar y humectar el aire de manera natural. Solo necesita luz indirecta y temperaturas cálidas.

