Carrie Bradshaw regresa para protagonizar comercial navideño de Google, video causa sensación en la red

Con la temporada final de And Just Like That, secuela de la serie Sex And the City, este 2025 la actriz Sarah Jessica Parker se despidió de “Carrie Bradshaw”, uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop, cerrando una era llena de historias y mucho estilo.

Inesperadamente, Google trajo de vuelta rápidamente al icónico personaje debido a la temporada navideña para protagonizar un clip promocional de una de sus herramientas más innovadoras.

Google Shopping es la nueva herramienta con IA que promete una experiencia de compra personalizada donde los usuarios podrán visualizar los artículos puestos al cargar su foto y comparar precios en la red.

Carrie Bradshaw regresa para protagonizar comercial navideño de Google

Con su icónica melena rubia, Parker volvió a caminar por las calles de Nueva York en zapatos altos para narrar una vez más cada detalle que hay alrededor de pasar esta época en la ciudad y lo mucho que disfruta de las compras navideñas.

En el clip, en cuanto ella le pide sugerencia a la herramienta de Google con un prompt muy preciso sobre la ocasión que busca para su outfit con la frase: "Estoy buscando un conjunto con el clásico aire navideño de Nueva York, perfecto para la fiesta de una amiga en el centro", la herramienta lanza varias sugerencias acorde a su estilo.

Carrie Bradshaw es considerada por muchos como un ícono de moda que ha dejado huella en la industria en cada una de sus etapas, por este motivo resultó novedoso verla navegando en su dispositivo móvil para seleccionar un vestido en Google Shopping y al cargar su foto, gracias a la Inteligencia Artificial puede verse con el atuendo puesto.

