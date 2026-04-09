Bryan Cranston vuelve como Walter White de “Breaking Bad”; divertido sketch se vuelve viral

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A pocas horas del estreno de la nueva temporada de “Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta”, el actor fue invitado a The Late Show with Stephen Colbert, donde volvió no como el papá de Malcolm, sino como el icónico ‘Walter White’, desatando euforia entre los fans de la serie.

El inesperado momento causó revuelo en redes sociales, pues además de hablar sobre el esperado regreso de “Malcolm el de en medio” veinte años después, fueron recordados sus personajes más destacados en la televisión, entre los que no pudo faltar la mención a “”, serie que le hizo ganar un Premio Emmy a Mejor Actor en el año 2008.

Por tal motivo, miles de internautas reaccionaron en redes sociales al volver a verlo personificar a ‘Walter White’, convirtiendo en tendencia el video.

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Foto: Frank Ockenfels, AMC
Foto: Frank Ockenfels, AMC

Bryan Cranston vuelve como Walter White de “Breaking Bad”

A propósito de la visita del actor al programa transmitido por la cadena estadounidense CBS, el presentador compartió en redes sociales un clip de humor donde se puede ver a Bryan Cranston portando lentes, barba cerrada y el icónico sombrero de ‘Walter White’.

Cantando una canción de Tame Impala mientras transiciona al personaje dentro de los camerinos, fue lo único que necesitó Cranston para causar sensación entre los fans de la serie de crimen.

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Walter White - Pablo Escobar” escribió Colbert al pie del clip, donde los fans del actor rápidamente respondieron con todo tipo de comentarios:

  • “Se parece a un profesor de química que tuve”
  • “También espero el regreso de Breaking Bad”
  • “Heisenberg siempre estuvo aquí”
  • “Ojalá nos enseñe algo de química”
  • “No puedo dejar de verlo”

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dcs

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