Brozo y Loret ven “la destrucción del legado de López Obrador” tras polémicas de la 4T; reviven caso de “La Barredora”

En los últimos días, el nombre de Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, ha quedado en el centro del debate público.

El exsecretario de Gobernación y uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta una nueva controversia tras la revelación de presuntos vínculos de Hernán Bermúdez con el cártel conocido como “La Barredora”.

Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez han sido cuestionados por irregularidades cometidas en el gobierno de Tabasco. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

De acuerdo con fuentes consultadas por El Universal, esta organización criminal mantiene operaciones en Tabasco, Chiapas y Veracruz.

Sus actividades incluyen extorsión, narcomenudeo y tráfico de migrantes. Además, el exgobernador interino de Chiapas, Willy Ochoa, señaló que también se le atribuyen delitos relacionados con el robo de combustible y el tráfico de drogas.

Brozo y Loret reviven caso de “La Barredora” y cuestionan a Morena

El tema cobró relevancia nuevamente tras un sketch realizado por los comunicadores Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, conocido como Brozo, para Latinus.

En el clip, de manera satírica, se hace referencia al cártel mediante la imagen de un camión de basura con escobas, símbolo de “La Barredora”, que aplasta a varios políticos, incluido el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En la grabación se escucha a Loret decir:

"El propio régimen morenista es el que señala a ese sujeto, a Bermúdez, que era el secretario de Seguridad de Adán Augusto López, de ser el líder del cártel. Y Adán Augusto López fue incumbrado luego a secretario de Gobernación de López Obrador y jefe del Gabinete de Seguridad. Es decir, se trajo La Barredora a Gobernación. Se trajo La Barredora al Gabinete de Seguridad en el sexenio del abrazo no balazo".

Ante ello Brozo y Loret mencionaron que no entendían cómo fue que AMLO, jamás se dio cuenta de esto antes, pues recordaron que en 2021 el Ejército reportó, a través de filtraciones de documentos del colectivo Guacamaya Leaks, que Hernán Bermúdez era líder de un cártel.

"En esos reportes de inteligencia que filtra Guacamaya, se da cuenta de que el Ejército vio a este sujeto y lo reportó. Dijo: ‘Oigan, este es un líder de un cártel y lo tiene el secretario de Seguridad’. Sí. ¿Quién iba a pensar todo lo que iba a hacer López Obrador con Adán Augusto? Encumbrarlo al secretario de Gobernación, llamarlo su hermano, volverlo presidenciable y garantizarle fuero impunidad, y empleo en el siguiente sexenio como coordinador de los legisladores de Morena", mencionaron.

Impacto político de “La Barredora” y cuestionamientos a Claudia Sheinbaum

Además señalaron que más allá de las acusaciones sobre corrupción y vínculos con el narco, también existen críticas hacia la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la falta de acción ante la continuidad de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado.

"Si la presidenta no corre a Adán Augusto, la señal es de que no hay liderazgo. Bueno, de que no hay presidenta", afirmaron.

Brozo y Loret de Mola criticaron a Claudia Sheinbaum, por la falta de acción ante la continuidad de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Asimismo, destacaron que este caso refleja la colusión entre políticos y figuras del crimen organizado, y cuestionaron la capacidad de la administración actual para supervisar a sus operadores políticos y financieros, considerando las responsabilidades previas de Adán Augusto.

Viajes y gastos de militantes de Morena evidencian contradicciones de la 4T

Sin embargo, no fue lo único, ya que también analizaron otros temas como los viajes de altos funcionarios y militantes de Morena, los cuales contravienen el discurso de austeridad de la Cuarta Transformación.

"El hecho de que López Obrador se haya ido a Palenque, a su rancho, y en ese momento todos los morenistas hayan dicho: ‘Bueno, pues ahora sí ha llegado el momento de mostrar la lana que hemos estado haciendo’. Ah, sí. Andy en Japón. En hotel de lujo. Cena de 50 mil pesos. Imagínate si una cena fue de 50 mil pesos, ¿cómo habrá estado el resto del viaje?", comentaron.

Andy López Beltrán saliendo de Prada, la lujosa firma italiana con sucursal en Tokio. Foto: captura de pantalla

Finalmente, destacaron las declaraciones de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, quien ha intentado justificar los gastos de los militantes señalando que no utilizaron presupuesto público, pues señalaron que sus salarios no alcanzarían para cubrir dichos gastos.

"El desayuno de Ricardo Monreal en Madrid. Oye, fueron 100 euros (...) no, no, pero háblanos de lo de Pedro Haces. Háblanos de la invitación. Háblanos de cuántos cuartos pagó Mario Delgado. Mario Delgado en Portugal (...) cada que salía uno de esos escándalos, escuchabas a una sobria presidenta de México desde su tribuna de austeridad decir: ‘El poder se ejerce con humildad’", recalcaron.

