Bodas colectivas en CDMX; así puedes casarte gratis este 14 de febrero

La Ciudad de México mantiene su apuesta por el acceso igualitario a los derechos civiles con la realización de bodas colectivas gratuitas este 14 de febrero, una iniciativa que, de acuerdo con el Registro Civil capitalino, se lleva a cabo de manera simultánea en las 16 alcaldías con motivo del Día de San Valentín 2026.

Bajo el lema “El amor transforma y construye comunidad”, el programa forma parte de una política pública orientada a facilitar el matrimonio civil como un derecho humano, según informó la Consejería Jurídica de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Dirección General del Registro Civil. La dependencia señaló que el objetivo central consiste en eliminar barreras económicas y administrativas que históricamente han limitado el acceso a este trámite.

La convocatoria fue difundida mediante los canales oficiales del Registro Civil, donde se detallan fechas, requisitos y pasos que deben seguir las parejas interesadas en formalizar su unión de manera legal y gratuita.

Requisitos y documentos para casarse gratis en CDMX

De acuerdo con la información oficial del Registro Civil de la Ciudad de México, las personas interesadas deben acudir al juzgado del Registro Civil más cercano a su domicilio entre el 22 de enero y el 6 de febrero, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, para entregar la documentación correspondiente.

Los documentos solicitados incluyen:

Copia certificada del acta de nacimiento de ambas personas

Comprobante de domicilio de la alcaldía de residencia con una antigüedad no mayor a tres meses

Identificación oficial vigente en original y copia

Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Constancia del curso prenupcial.

El propio Registro Civil precisa que el certificado de deudores alimentarios se obtiene a través de su plataforma institucional y que el curso prenupcial también se acredita mediante el sistema digital habilitado para tal fin, como parte de un proceso de modernización administrativa, según se detalla en la información publicada por la autoridad local.

Casos especiales y seguimiento de la convocatoria

Para las personas divorciadas, la autoridad solicita adicionalmente el acta de matrimonio con la anotación de la sentencia de divorcio, copia certificada de dicha sentencia y el acta de divorcio correspondiente. En el caso de personas viudas, se requiere el acta de matrimonio y la copia certificada del acta de defunción de la pareja fallecida.

El Registro Civil subraya que la convocatoria permanece abierta para todas las parejas sin distinción alguna y que, una vez entregada la documentación completa, se proporciona un comprobante de solicitud. La dependencia también indica que las sedes exactas y horarios de cada ceremonia se confirman posteriormente a través de sus redes sociales oficiales.

Según información institucional del Gobierno de la Ciudad de México y de la Consejería Jurídica de Servicios Legales, este tipo de programas ha contribuido a fortalecer la certeza jurídica de miles de parejas, además de fomentar el reconocimiento legal de las familias como base de la vida comunitaria.

