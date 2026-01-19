Más Información

Blue Monday 2026: usuarios comparten los mejores memes para pasar el día más triste del año

Blue Monday 2026: cómo afrontar el “Día más triste del año”; sigue estos consejos para mejorar tu ánimo

Pago Pensión Bienestar 2026: ¿quiénes reciben el apoyo HOY, 19 de enero?; descúbrelo aquí

¡Atención, ARMYS! Revelan escenario oficial del concierto de BTS en CDMX; contará con formato 360°

ARMYS convocan en redes marcha rumbo a Profeco por concierto de BTS en CDMX; ¿qué exigen?

Cada año, hay una fecha que sobresale por supuestamente, reunir todas las condiciones perfectas para generar un día especialmente triste. Se trata del o Lunes Azul, que en 2026 cae este lunes 19 de enero.

Conocido como el "día más triste del año", esta "efeméride" se determinó tomando en cuenta factores como el clima, las deudas adquiridas durante la temporada festiva, la falta de motivación y la presión por los propósitos de Año Nuevo; y se lleva a cabo el tercer lunes de cada enero.

Aunque esta teoría, creada por el psicólogo Cliff Arnall, cuenta con una fórmula matemática, no ha sido validada por la comunidad científica. Sin embargo, millones de personas alrededor del mundo confirman y comparten el sentimiento de tristeza durante enero.

Blue Monday 2026. Foto: Pixabay
Blue Monday 2026. Foto: Pixabay

Los mejores memes para pasar el Blue Monday 2026 con más ánimo

A través de redes sociales, cientos de usuarios han compartido sus mejores memes sobre el Blue Monday.

Por si estás teniendo un día más apachurrado de lo normal o por si simplemente quieres divertirte un rato, aquí te dejamos algunos de los mejores:

Memes de Blue Monday. Foto: X
Memes de Blue Monday. Foto: X

Algunos usuarios tomaron con humor el llamado "día más triste del año".

Memes de Blue Monday. Foto: X
Memes de Blue Monday. Foto: X

Otros expresaron su desagrado a la fecha, diciendo que es un lunes como cualquier otro del año.

Memes de Blue Monday. Foto: X
Memes de Blue Monday. Foto: X

Algunos usuarios comentaron que ellos despertaron de buen humor.

Memes de Blue Monday. Foto: X
Memes de Blue Monday. Foto: X

Muchos internautas lamentaron que tuvieron que ir a trabajar este lunes, más con el frío en la CDMX.

Memes de Blue Monday 2026. Foto: Captura de pantalla
Memes de Blue Monday 2026. Foto: Captura de pantalla

Otros expresaron que sí se sienten abrumados este día.

Memes de Blue Monday 2026. Foto: Captura de pantalla
Memes de Blue Monday 2026. Foto: Captura de pantalla

Por último, algunos usuarios contaron cómo van a quitarse los "monday blues" de este día.

Memes de Blue Monday 2026. Foto: Captura de pantalla
Memes de Blue Monday 2026. Foto: Captura de pantalla

