Blue Monday 2026: usuarios comparten los mejores memes para pasar el día más triste del año

Cada año, hay una fecha que sobresale por supuestamente, reunir todas las condiciones perfectas para generar un día especialmente triste. Se trata del Blue Monday o Lunes Azul, que en 2026 cae este lunes 19 de enero.

Conocido como el "día más triste del año", esta "efeméride" se determinó tomando en cuenta factores como el clima, las deudas adquiridas durante la temporada festiva, la falta de motivación y la presión por los propósitos de Año Nuevo; y se lleva a cabo el tercer lunes de cada enero.

Aunque esta teoría, creada por el psicólogo Cliff Arnall, cuenta con una fórmula matemática, no ha sido validada por la comunidad científica. Sin embargo, millones de personas alrededor del mundo confirman y comparten el sentimiento de tristeza durante enero.

Lee también Blue Monday: ¿por qué se le dice el día más triste del año?

Blue Monday 2026. Foto: Pixabay

Los mejores memes para pasar el Blue Monday 2026 con más ánimo

A través de redes sociales, cientos de usuarios han compartido sus mejores memes sobre el Blue Monday.

Por si estás teniendo un día más apachurrado de lo normal o por si simplemente quieres divertirte un rato, aquí te dejamos algunos de los mejores:

Memes de Blue Monday. Foto: X

Algunos usuarios tomaron con humor el llamado "día más triste del año".

Memes de Blue Monday. Foto: X

Otros expresaron su desagrado a la fecha, diciendo que es un lunes como cualquier otro del año.

Memes de Blue Monday. Foto: X

Algunos usuarios comentaron que ellos despertaron de buen humor.

Memes de Blue Monday. Foto: X

Muchos internautas lamentaron que tuvieron que ir a trabajar este lunes, más con el frío en la CDMX.

Memes de Blue Monday 2026. Foto: Captura de pantalla

Otros expresaron que sí se sienten abrumados este día.

Memes de Blue Monday 2026. Foto: Captura de pantalla

Por último, algunos usuarios contaron cómo van a quitarse los "monday blues" de este día.

Memes de Blue Monday 2026. Foto: Captura de pantalla

También te interesará:

Luna de Nieve 2026: ¿cuándo ver el fenómeno astronómico en México?; conoce la fecha exacta

“No me sentiré 100% libre hasta que elijamos nosotros”: Neurokiller apoya captura de Maduro, pero advierte incertidumbre democrática

¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu