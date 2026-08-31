Con la participación de empresas como Bimbo, DOW y Tetra Pak, además de autoridades y organizaciones de la sociedad civil, fue presentado Chapultepec Circular, un nuevo programa de manejo integral de residuos que busca fortalecer la conservación y sostenibilidad ambiental del Bosque de Chapultepec.

La iniciativa plantea un modelo basado en los principios de la economía circular, con el objetivo de transformar la manera en que se gestionan los residuos dentro de uno de los espacios verdes más emblemáticos de la Ciudad de México, promoviendo su aprovechamiento, recuperación y reincorporación a nuevos ciclos productivos.

Al comienzo del evento, celebrado en la Puerta de los Leones, la directora ejecutiva del Bosque de Chapultepec, Natasha Uren Vázquez, agradeció a las y los comerciantes, nueve compañías, una asociación civil y una iniciativa por su colaboración.

“El comercio está haciendo un esfuerzo sobrenatural para que las y los visitantes depositen la basura en el bote correspondiente —reciclable, no reciclable y orgánico—; se están dando el tiro con la ciudadanía. Chapultepec Circular es un programa piloto, pero a la larga va a ser un cambio de cultura y paradigma, además de un ejemplo a nivel mundial. Estamos comenzando un cambio”, afirmó.

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Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Empresas se suman a Chapultepec Circular

Algunas de las compañías participantes son Dow, Grupo Bimbo, Tetra Pak, por mencionar algunas. Además, participan la organización no gubernamental United Way y la iniciativa H2OLA.

En su intervención, la directora del Fideicomiso ProBosque de Chapultepec, Lilia Haua Miguel, detalló las aportaciones de las empresas participantes. Entre ellas, destacó la entrega de un carrito eléctrico por parte de Grupo Bimbo para apoyar en el traslado de residuos, como parte de la relación que la empresa mantiene con el Bosque de Chapultepec desde comienzos de los años 2000.

Economía circular y gestión de residuos

El subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, José Luis Samaniego Leyva, destacó la Ley General de Economía Circular, aprobada por el Congreso de la Unión y expedida en enero pasado.

“Pasamos de la economía lineal, usar y tirar, a devolver a la economía por el mayor tiempo posible. Necesita de una infraestructura institucional y productiva.”, declaró.

Finalmente, la secretaria del Medio Ambiente de la capital del país, Julia Álvarez Icaza, reconoció a las y los participantes.

Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

“Detrás de las iniciativas, como esta que tomó un año, están los héroes anónimos. Aquí están las empresas que han creído desde hace años en el modelo de gobernanza, el cual funciona y cada vez da más resultados a la ciudadanía”, expresó.

El evento concluyó con una actividad de recolección, separación y valorización de residuos en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

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