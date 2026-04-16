Beca Rita Cetina 2026; ¿quién recibe su pago HOY, 16 de abril?; entérate aquí

Este jueves 16 de abril, la Beca Rita Cetina terminará de realizar las dispersiones correspondientes al bimestre marzo-abril para las y los beneficiarios de continuación, que están inscritos al programa durante el ciclo escolar 2025-2026.

Este programa impulsado por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), pretende disminuir la deserción escolar en México, brindando un apoyo económico a las familias con estudiantes inscritos en nivel básico de escuelas públicas alrededor de la República.

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Beca Rita Cetina 2026.Foto: Generada con IA

¿Quién recibe su depósito de la Beca Rita Cetina HOY, 16 de abril?

De acuerdo con el calendario de pagos oficial, emitido por la SEP y la CNBBBJ, este jueves 16 de abril le corresponde recibir su depósito a aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comience con las letras: T, U, V, W, X, Y y Z.

Este programa social otorga diferentes montos, dependiendo de cuántos alumnos inscritos al programa haya, partiendo de:

1,900 pesos bimestrales por familia

bimestrales por familia 700 pesos adicionales por cada estudiante registrado en el mismo nivel educativo

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Calendario de la beca Rita Cetina. Foto: Tomada de la cuenta de X de @mario_delgado

Los depósitos se realizan directamente a las tarjetas de los derechohabientes y el dinero puede ser retirado sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar, o si la familia lo prefiere, se puede pagar directamente con la tarjeta en establecimientos y negocios que la acepten.

¿Cuándo se volverán a recibir los depósitos de la Beca Rita Cetina?

El programa comenzó la dispersión de pagos de manera escalonada el pasado 1 de abril y tras concluir con los depósitos este jueves, se espera que el siguiente pago, correspondiente al bimestre de mayo-junio se empiece a recibir en el mes de junio.

Este sería el último apoyo del ciclo escolar, por lo que para recibir la beca nuevamente, las familias interesadas deberán de volver a registrarse para el periodo 2026-2027. Sin embargo, aún no se tiene información sobre la convocatoria.

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