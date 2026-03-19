Más Información
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), están a punto de cerrar el periodo de registro a la Beca Rita Cetina 2026 para alumnos de primaria.
Este programa del gobierno federal tiene como objetivo brindar a familias de toda la República —con menores inscritos en cualquier grado de primarias públicas— un apoyo económico anual de 2 mil 500 pesos (por niña o niño inscrito), pensado para cubrir gastos de uniformes y útiles escolares.
Este pago anual se hará directo a las tarjetas del Banco del Bienestar que obtendrán las familias seleccionadas. Hasta el momento, se estima que la entrega de tarjetas se realice en el mes de mayo, y que el depósito caiga alrededor de julio o agosto del 2026, justo a tiempo para el comienzo del nuevo ciclo escolar.
Lee también Beca Rita Cetina 2026; ¿cómo solicitar el apoyo para uniformes y útiles escolares?; conoce el paso a paso
¿Cuándo es la fecha límite para registrar a alumnos a la Beca Rita Cetina?
De acuerdo con la convocatoria oficial de la Beca Rita Cetina, la fecha límite para registrar a niñas, niños y/o adolescentes al programa es este jueves 19 de marzo.
El registro comenzó el pasado lunes 2 de marzo y según declaraciones de Julio León Trujillo, titular de la CNBBBJ, al 17 de marzo ya se contaba con más de 5 millones 268 mil registros en la plataforma oficial.
Lee también Estrenos HBO Max: todo lo que debes saber sobre la nueva temporada de The White Lotus; conoce a los protagonistas
¿Cómo realizar el registro a la Beca Rita Cetina?
Para realizar el registro de niñas, niño y/o adolescentes a la Beca Rita Cetina para nivel primaria es necesario:
1. Registro para mamás, papás o tutores
- Ingresa a www.becaritacetina.gob.mx
- Inicia sesión con tu cuenta Llave MX
- Verifica los datos precargados de la Llave MX
- Carga tu INE en PDF o foto
- Llena los datos de tu domicilio y carga el comprobante de domicilio
- Acepta el Aviso de Privacidad
- Da clic en “Guardar registro”
2. Registro de estudiantes
- Da clic en “Registrar un estudiante”
- Captura la CURP y selecciona “Validar”
- Verifica los datos precargados del estudiante
- Ingresa la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y da clic en “Buscar”
- Completa nivel educativo, turno, grado y parentesco
- Da clic en “Guardar y continuar”
- Una vez que ambos registros estén completos, selecciona “Guardar y continuar”
- Descarga y guarda el comprobante de registro
También te interesará:
¿Por qué la popularidad de “Punch” podría fomentar el tráfico ilegal de especies?; académico de la UNAM responde
Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano
Cuando la música también se viste; los outfits más icónicos de EDC México 2026
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
ngmu
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]