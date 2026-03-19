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La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), están a punto de cerrar el periodo de registro a la para alumnos de primaria.

Este programa del gobierno federal tiene como objetivo brindar a familias de toda la República —con menores inscritos en cualquier grado de primarias públicas— un apoyo económico anual de 2 mil 500 pesos (por niña o niño inscrito), pensado para cubrir gastos de uniformes y útiles escolares.

Este pago anual se hará directo a las tarjetas del Banco del Bienestar que obtendrán las familias seleccionadas. Hasta el momento, se estima que la entrega de tarjetas se realice en el mes de mayo, y que el depósito caiga alrededor de julio o agosto del 2026, justo a tiempo para el comienzo del nuevo ciclo escolar.

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¿Cuándo es la fecha límite para registrar a alumnos a la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con la convocatoria oficial de la Beca Rita Cetina, la fecha límite para registrar a niñas, niños y/o adolescentes al programa es este jueves 19 de marzo.

El registro comenzó el pasado lunes 2 de marzo y según declaraciones de Julio León Trujillo, titular de la CNBBBJ, al 17 de marzo ya se contaba con más de 5 millones 268 mil registros en la plataforma oficial.

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¿Cómo realizar el registro a la Beca Rita Cetina?

Para realizar el registro de niñas, niño y/o adolescentes a la Beca Rita Cetina para nivel primaria es necesario:

1. Registro para mamás, papás o tutores

  • Ingresa a www.becaritacetina.gob.mx
  • Inicia sesión con tu cuenta Llave MX
  • Verifica los datos precargados de la Llave MX
  • Carga tu INE en PDF o foto
  • Llena los datos de tu domicilio y carga el comprobante de domicilio
  • Acepta el Aviso de Privacidad
  • Da clic en “Guardar registro”

2. Registro de estudiantes

  • Da clic en “Registrar un estudiante”
  • Captura la CURP y selecciona “Validar”
  • Verifica los datos precargados del estudiante
  • Ingresa la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y da clic en “Buscar”
  • Completa nivel educativo, turno, grado y parentesco
  • Da clic en “Guardar y continuar”
  • Una vez que ambos registros estén completos, selecciona “Guardar y continuar”
  • Descarga y guarda el comprobante de registro

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