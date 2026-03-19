La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), están a punto de cerrar el periodo de registro a la Beca Rita Cetina 2026 para alumnos de primaria.

Este programa del gobierno federal tiene como objetivo brindar a familias de toda la República —con menores inscritos en cualquier grado de primarias públicas— un apoyo económico anual de 2 mil 500 pesos (por niña o niño inscrito), pensado para cubrir gastos de uniformes y útiles escolares.

Este pago anual se hará directo a las tarjetas del Banco del Bienestar que obtendrán las familias seleccionadas. Hasta el momento, se estima que la entrega de tarjetas se realice en el mes de mayo, y que el depósito caiga alrededor de julio o agosto del 2026, justo a tiempo para el comienzo del nuevo ciclo escolar.

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La SEP convocó a madres, padres y familias a registrar a sus hijas e hijos de 1.º a 6.º de primaria de escuelas públicas en el programa Beca Rita Cetina. Foto: Especial

¿Cuándo es la fecha límite para registrar a alumnos a la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con la convocatoria oficial de la Beca Rita Cetina, la fecha límite para registrar a niñas, niños y/o adolescentes al programa es este jueves 19 de marzo.

El registro comenzó el pasado lunes 2 de marzo y según declaraciones de Julio León Trujillo, titular de la CNBBBJ, al 17 de marzo ya se contaba con más de 5 millones 268 mil registros en la plataforma oficial.

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¡Ya están instalados mas de 2 mil Módulos de Registro a la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles #RitaCetina!



Ubica y acude al más cercano, entra a este enlace: https://t.co/qwaXAOSVD5



🟢 El registro cierra el 19 de marzo 🟢 pic.twitter.com/fLQzcSEUNm — Julio León (@Julio_LeonT) March 18, 2026

¿Cómo realizar el registro a la Beca Rita Cetina?

Para realizar el registro de niñas, niño y/o adolescentes a la Beca Rita Cetina para nivel primaria es necesario:

1. Registro para mamás, papás o tutores

Ingresa a www.becaritacetina.gob.mx

Inicia sesión con tu cuenta Llave MX

Verifica los datos precargados de la Llave MX

Carga tu INE en PDF o foto

Llena los datos de tu domicilio y carga el comprobante de domicilio

Acepta el Aviso de Privacidad

Da clic en “Guardar registro”

2. Registro de estudiantes

Da clic en “Registrar un estudiante”

Captura la CURP y selecciona “Validar”

Verifica los datos precargados del estudiante

Ingresa la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y da clic en “Buscar”

Completa nivel educativo, turno, grado y parentesco

Da clic en “Guardar y continuar”

Una vez que ambos registros estén completos, selecciona “Guardar y continuar”

Descarga y guarda el comprobante de registro

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