Beca Rita Cetina 2026: así quedó el calendario de pagos marzo-abril; consulta las fechas clave

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La es un apoyo universal impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, dirigido principalmente a estudiantes de secundaria en escuelas públicas. También contempla a familias de bajos recursos que tengan hijas o hijos en primaria o preescolar.

Beca Rita Centina 2026. Foto: Programas del Bienestar
Beca Rita Centina 2026. Foto: Programas del Bienestar

El propósito es claro: ayudar a que niñas, niños y adolescentes continúen con sus estudios y evitar la deserción escolar en todo el país.

¿De cuánto es el apoyo económico?

El apoyo económico está diseñado para aliviar gastos escolares básicos. Funciona de la siguiente manera:

Se otorgan 1,900 pesos bimestrales por familia.

Se suman 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en el mismo nivel.

Pago Beca Rita Cetina abril 2026. Foto: Archivo / El Universal
Pago Beca Rita Cetina abril 2026. Foto: Archivo / El Universal

Por ejemplo, si en una familia hay dos estudiantes de secundaria, el apoyo total será de 2,600 pesos bimestrales.

En el caso de primaria, se contempla un apoyo distinto:

Un pago único anual de 2,500 pesos, destinado a la compra de útiles escolares y uniformes.

Este depósito se realiza antes del inicio del ciclo escolar.

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¿Cuándo se paga el bimestre marzo-abril?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el pago correspondiente al bimestre marzo-abril comenzará el 1 de abril.

Como ya es habitual, los depósitos se organizan según la primera letra del apellido paterno, con el objetivo de evitar filas y aglomeraciones.

Pago Beca Rita Cetina. Foto: Banco del Bienestar
Pago Beca Rita Cetina. Foto: Banco del Bienestar

Es importante tener en cuenta que este calendario aplica únicamente para familias que ya reciben el apoyo, es decir, aquellas que forman parte de la continuidad y ya cuentan con depósitos previos en su tarjeta del Banco del Bienestar.

Por otro lado, las familias que se registraron recientemente para el apoyo de primaria (útiles y uniformes) recibirán información más adelante sobre sus fechas de pago.

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Calendario de pagos marzo-abril 2026

El calendario de pagos para este bimestre, el cual inicia el miércoles 1 de abril y concluye el jueves 16 de abril queda de la siguiente forma:

  • Miércoles 1 de abril: apellidos que inician con A y B
  • Lunes 6 de abril: letra C
  • Martes 7 de abril: letras D, E y F
  • Miércoles 8 de abril: letra G
  • Jueves 9 de abril: letras H, I, J, K y L
  • Viernes 10 de abril: letra M
  • Lunes 13 de abril: letras N, Ñ, O y P
  • Martes 14 de abril: letra R
  • Miércoles 15 de abril: letra S
  • Jueves 16 de abril: letras T, U, V, W, X, Y y Z

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