Beca Rita Cetina 2026: así quedó el calendario de pagos marzo-abril; consulta las fechas clave

La Beca Rita Cetina es un apoyo universal impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, dirigido principalmente a estudiantes de secundaria en escuelas públicas. También contempla a familias de bajos recursos que tengan hijas o hijos en primaria o preescolar.

Beca Rita Centina 2026. Foto: Programas del Bienestar

El propósito es claro: ayudar a que niñas, niños y adolescentes continúen con sus estudios y evitar la deserción escolar en todo el país.

¿De cuánto es el apoyo económico?

El apoyo económico está diseñado para aliviar gastos escolares básicos. Funciona de la siguiente manera:

Se otorgan 1,900 pesos bimestrales por familia.

Se suman 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en el mismo nivel.

Pago Beca Rita Cetina abril 2026. Foto: Archivo / El Universal

Por ejemplo, si en una familia hay dos estudiantes de secundaria, el apoyo total será de 2,600 pesos bimestrales.

En el caso de primaria, se contempla un apoyo distinto:

Un pago único anual de 2,500 pesos, destinado a la compra de útiles escolares y uniformes.

Este depósito se realiza antes del inicio del ciclo escolar.

Lee también: Beca Rita Cetina 2026; ¿se retrasarán los pagos por Semana Santa?; esto se sabe

¿Cuándo se paga el bimestre marzo-abril?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el pago correspondiente al bimestre marzo-abril comenzará el 1 de abril.

Como ya es habitual, los depósitos se organizan según la primera letra del apellido paterno, con el objetivo de evitar filas y aglomeraciones.

Pago Beca Rita Cetina. Foto: Banco del Bienestar

Es importante tener en cuenta que este calendario aplica únicamente para familias que ya reciben el apoyo, es decir, aquellas que forman parte de la continuidad y ya cuentan con depósitos previos en su tarjeta del Banco del Bienestar.

Por otro lado, las familias que se registraron recientemente para el apoyo de primaria (útiles y uniformes) recibirán información más adelante sobre sus fechas de pago.

Lee también: Beca Rita Cetina 2026: ¿qué hacer si no descargaste tu comprobante de registro?; entérate aquí

Calendario de pagos marzo-abril 2026

El calendario de pagos para este bimestre, el cual inicia el miércoles 1 de abril y concluye el jueves 16 de abril queda de la siguiente forma:

Miércoles 1 de abril: apellidos que inician con A y B

Lunes 6 de abril: letra C

Martes 7 de abril: letras D, E y F

Miércoles 8 de abril: letra G

Jueves 9 de abril: letras H, I, J, K y L

Viernes 10 de abril: letra M

Lunes 13 de abril: letras N, Ñ, O y P

Martes 14 de abril: letra R

Miércoles 15 de abril: letra S

Jueves 16 de abril: letras T, U, V, W, X, Y y Z

📢 ¡Atención becarias y becarios!



Del 1 al 16 de abril recibirán su #BecaRitaCetina, de acuerdo a la letra inicial de su primer apellido.



En el #BancoDelBienestar su dinero está seguro, siempre disponible y no les cobra comisión.@Claudiashein @GobiernoMX @apoyosbienestar pic.twitter.com/eiWvgZkWyk — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) March 31, 2026

También te interesará:

Ni humedad ni moho en casa; 10 plantas que decoran y ayudan a absorber el exceso de agua

¿Cuál es la diferencia entre desmaquillante y agua micelar?; estos son sus usos

Simulacro Nacional 2026 enviará alerta a celulares; fecha, hora y qué debes saber del mensaje

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv