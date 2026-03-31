Beca Rita Cetina 2026: así quedó el calendario de pagos marzo-abril; consulta las fechas clave

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La Beca Rita Cetina es un apoyo universal impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, dirigido principalmente a estudiantes de secundaria en escuelas públicas. También contempla a familias de bajos recursos que tengan hijas o hijos en primaria o preescolar.
El propósito es claro: ayudar a que niñas, niños y adolescentes continúen con sus estudios y evitar la deserción escolar en todo el país.
¿De cuánto es el apoyo económico?
El apoyo económico está diseñado para aliviar gastos escolares básicos. Funciona de la siguiente manera:
Se otorgan 1,900 pesos bimestrales por familia.
Se suman 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en el mismo nivel.
Por ejemplo, si en una familia hay dos estudiantes de secundaria, el apoyo total será de 2,600 pesos bimestrales.
En el caso de primaria, se contempla un apoyo distinto:
Un pago único anual de 2,500 pesos, destinado a la compra de útiles escolares y uniformes.
Este depósito se realiza antes del inicio del ciclo escolar.
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¿Cuándo se paga el bimestre marzo-abril?
De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el pago correspondiente al bimestre marzo-abril comenzará el 1 de abril.
Como ya es habitual, los depósitos se organizan según la primera letra del apellido paterno, con el objetivo de evitar filas y aglomeraciones.
Es importante tener en cuenta que este calendario aplica únicamente para familias que ya reciben el apoyo, es decir, aquellas que forman parte de la continuidad y ya cuentan con depósitos previos en su tarjeta del Banco del Bienestar.
Por otro lado, las familias que se registraron recientemente para el apoyo de primaria (útiles y uniformes) recibirán información más adelante sobre sus fechas de pago.
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Calendario de pagos marzo-abril 2026
El calendario de pagos para este bimestre, el cual inicia el miércoles 1 de abril y concluye el jueves 16 de abril queda de la siguiente forma:
- Miércoles 1 de abril: apellidos que inician con A y B
- Lunes 6 de abril: letra C
- Martes 7 de abril: letras D, E y F
- Miércoles 8 de abril: letra G
- Jueves 9 de abril: letras H, I, J, K y L
- Viernes 10 de abril: letra M
- Lunes 13 de abril: letras N, Ñ, O y P
- Martes 14 de abril: letra R
- Miércoles 15 de abril: letra S
- Jueves 16 de abril: letras T, U, V, W, X, Y y Z
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