Beca Rita Cetina 2026; ¿se retrasarán los pagos por Semana Santa?; esto se sabe

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Durante el mes de abril millones de estudiantes y familias recibirán el pago del periodo correspondiente por ser beneficiarios de la para nivel secundaria.

Este apoyo económico de 1,900 pesos —más 700 pesos por estudiante de la misma familia que también esté inscrito al programa— se realiza de manera bimestral y tiene el objetivo de disminuir la deserción escolar por falta de recursos en las familias mexicanas, ofreciendo a las y los jóvenes del país más oportunidades académicas.

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Millones de estudiantes de nivel secundaria reciben la Beca Rita Cetina. Foto: Generada con IA
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¿Se retrasarán los pagos de la Beca Rita Cetina por Semana Santa?

Se espera que el calendario de pagos oficial de las Becas para el Bienestar Benito Juárez del periodo marzo-abril se publique los primeros días de abril.

No obstante, debido a que del domingo 29 de marzo y hasta el domingo 5 de abril se conmemora en México la , se espera que se publique el nuevo calendario de pagos el lunes 6 de abril.

Eso significa que, como por el momento no se ha establecido una fecha oficial de inicio de dispersiones, no se pueden retrasar los pagos.

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Este programa está diseñado para respaldar a familias con menores inscritos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Foto: El Universal
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Una vez que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) anuncie el día de inicio de depósitos, lo más probable es que el calendario avance conforme a lo establecido sin ningún problema.

Por ahora, se calcula que los pagos para los diferentes apoyos económicos estudiantiles del gobierno federal comiencen el 13 de abril y continuén su curso de entrega escalonada (es decir en orden alfabético) hasta que termine el mes, sin embargo, se está a la espera de la información oficial.

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