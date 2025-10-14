Beca Rita Cetina 2025: ¿quiénes son los beneficiarios de mil 900 pesos hoy, 14 de octubre?

El Gobierno de México ofrece distintos apoyos económicos a diversos sectores de la población en todo el país. Uno de estos apoyos es la Beca Rita Cetina, un pago bimestral destinado a todos los estudiantes de secundaria.

La ayuda económica surgió a principios de este año, y durante las dos primeras semanas de octubre ha beneficiado a millones de estudiantes en todo el país.

La beca Rita Cetina brinda un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales por familia, sin embargo, en los hogares donde haya dos o más hijos registrados en el programa, se entregan 700 pesos adicionales a cada uno.

¿Quiénes son los beneficiarios de hoy, 14 de octubre?

Este pago corresponde al primero del ciclo escolar 2025-2026, la dispersión de pagos comenzó el lunes 6 de octubre y terminará el viernes 17. De acuerdo con la información compartida por Programas para el Bienestar, hoy martes 14 es turno de los apellidos que empiecen con las letras: “N”, “Ñ”, “O”, “P” y “Q”.

Recuerda que puedes hacer los retiros en los Bancos del Bienestar sin ningún tipo de comisión. No te preocupes si no te es posible retirar el dinero el día que le toca a tu letra, la ayuda económica permanecerá ahí hasta que decidas retirarla.

Este es el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Foto: X @apoyosbienestar

¿Quién era Rita Cetina?

La beca recibió ese nombre por la maestra, escritora y feminista yucateca, una de las primeras mujeres en levantar la voz en pro de una educación más equitativa entre hombres y mujeres. Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida, además de la revista “La Siempreviva” en su ciudad natal Yucatán, la primera revista escrita y editada por mujeres en México.

Fue directora de la primera escuela laica para niñas en Yucatán y del Instituto Literario de Niñas, sentó las bases del feminismo en la región.

Rita Cetina, maestra, escritora y feminista yucateca. Fuente: Gobierno de México

