Beca Rita Cetina 2025: este es el calendario de pagos de octubre

Este lunes 6 de octubre, las páginas oficiales del Banco del Bienestar y Programas del Bienestar dieron a conocer el calendario oficial correspondiente a los pagos del primer bimestre de ciclo escolar 2025-2026 (septiembre-octubre) de la para todos los estudiantes de educación básica del territorio mexicano.

Esta beca forma parte de los impulsados por el Gobierno de México durante la actual gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. El apoyo ofrece a los alumnos un monto de mil 900 pesos, entregados a través de la tarjeta del Banco del Bienestar de forma bimestral, es decir, cada dos meses.

La meta principal de esta iniciativa es reconocer el derecho a la educación y fortalecer la economía de las familias mexicanas con el fin de garantizar que todos los niños y niñas concluyan sus estudios de forma satisfactoria, disminuyendo la deserción escolar por falta de recursos económicos.

Consulta el calendario oficial de pago de la Beca Rita Cetina. Foto: Imagen generada con IA
Consulta el calendario oficial de pago de la Beca Rita Cetina. Foto: Imagen generada con IA

¿Cuál es el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con la cuenta oficial del Banco del Bienestar, los pagos comenzarán este lunes 6 de octubre y finalizarán el próximo viernes 17 de octubre.

Como es costumbre, los depósitos se harán según con la letra inicial del primer apellido paterno de la persona titular, con el propósito de asegurar un proceso ordenado y ágil. De esta forma, el calendario quedaría de la siguiente manera:

  • Lunes 6: A, B
  • Martes 7: C
  • Miércoles 8: D, E, F
  • Jueves 9: G
  • Viernes 10: H, I, J, K, L
  • Lunes 13: M
  • Martes 14: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 15: R
  • Jueves 16: S
  • Viernes 17: T, U, V, W, X, Y, Z

Este es el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Foto: X @apoyosbienestar
Este es el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Foto: X @apoyosbienestar

Cabe señalar que si en una familia hay dos estudiantes de secundaria registrados en la beca, el monto del depósito aumentará, llegando a los 2 mil 600 pesos bimestrales. A este monto se le agregarán 700 pesos adicionales por cada alumno extra registrado en el programa.

Por el momento, este apoyo económico está disponible únicamente para aquellas familias con estudiantes en nivel secundaria, no obstante, a partir del año 2026 el beneficio se extenderá a las niñas y niños que cursen nivel primaria.

Finalmente, es importante que los beneficiados se mantengan al pendiente de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante el periodo de pagos, en caso de que surja alguna duda o inconveniente con el depósito.

