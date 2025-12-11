Bad Bunny en CDMX: los mejores memes que dejó el primer concierto en el Estadio GNP

La nueva gira de Bad Bunny, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, dio inicio en la capital mexicana el pasado 10 de diciembre, con el primero de 8 conciertos en uno de los eventos más esperados de todo el año dentro del mundo de los espectáculos.

Luego de polémicas por la colocación de su casita en el área de General B del Estadio GNP Seguros, el reggaetonero y exponente de la música y cultura latina, iluminó uno de los escenarios más grandes del país, recordando a su público el poder de la unión y la comunidad.

Entre viejos y nuevos hits, como "Callaita" y "Baile inolvidable", el puertorriqueño agradeció al público mexicano por siempre recibirlo con los brazos abiertos y por el cariño que se le ha brindado desde el inicio de su trayectoria profesional, confesando que, al igual que en su gira de 2022, la elección de la CDMX como última ciudad que visita en el año, no es casualidad, y es un gesto de amor hacia México.

Lee también Bad Bunny en CDMX: ¿cómo es la casita, escenario que utilizará el puertorriqueño en sus conciertos en el Estadio GNP?

El cantante puertorriqueño Bad Bunny presenta su primer show en el Estadio GNP, de la Ciudad de México como parte de su gira "Debí tirar más fotos World Tour". FOTO: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

Los mejores memes que dejó el primer concierto de Bad Bunny en la CDMX

Como es costumbre en la cultura pop actual, el primer concierto de Bad Bunny dejó una variedad de memes y reacciones en redes sociales.

Entre cumplidos al artista por el show de anoche y algunas críticas disfrazadas de comedia, los usuarios acudieron al humor para expresar sus opiniones respecto a la primera noche del puertorriqueño en la capital mexicana.

bad bunny no me hagas esto, como vas a cantar bokete mientras llueve 😭😭😭

pic.twitter.com/iOhNeekKlK — Yanelly (@yanezavalam) December 11, 2025

Los fans destacaron que en México la merch no oficial siempre es mejor que la oficial.

Memes del primer concierto de Bad Bunny en la CDMX. Foto: X

En redes, los fans del conejo malo también celebraron que Bad Bunny explicó la razón por la cual termina sus conciertos de este año en México.

Memes del primer concierto de Bad Bunny en la CDMX. Foto: X

Otros retomaron la caída del cantante y cómo después de levantarse para seguir cantando se sobó.

¿Vieron la caída de Bad Bunny? Con todo y sobada. 😅 pic.twitter.com/xnIj3dwwek — tu PUNKCAST favorito (@tuPUNKCASTfav) December 11, 2025

La polémica respecto a la ubicación de la casita también llamó la atención de los usuarios.

Memes del primer concierto de Bad Bunny en la CDMX. Foto: X

Otros fans hicieron viral a un conejito que se encontraba en uno de los puestos de merch.

Memes del primer concierto de Bad Bunny en la CDMX. Foto: X

Los fanáticos que asistieron al concierto en General B celebraron que pudieron ver al cantante de cerca.

Memes del primer concierto de Bad Bunny en la CDMX. Foto: X

Por último, algunos comentaron que la vista de la casita desde General A no estuvo "tan mal".

🎶 Así se ve desde General A la parte del concierto de Bad Bunny que ocurre en La Casita, que está instalada en General B 🏠 Bueno, al menos está la pantalla gigante para ver el show… y hay pirotecnia… y todos bailan 💃🏼 🕺🏻 #DTmFWorldTour #BadBunny #LaCasita pic.twitter.com/nGMhSyiF3k — Lalo González (@LaloGonzalezM) December 11, 2025

También te intereserá:

Pico de lluvia de meteoros Gemídas, Superluna Fría y otro eventos astronómicos de diciembre 2025

¿Por qué las nochebuenas pueden poner en riesgo a tu gato?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu