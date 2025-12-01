Atención médica gratuita: así funciona el nuevo beneficio de Mujeres con Bienestar en Edomex

Mujeres con Bienestar continúa sumando herramientas para mejorar la calidad de vida de las mexiquenses, desde apoyos económicos hasta servicios médicos, educativos y asistenciales que buscan reducir desigualdades históricas en el Estado de México.

En el Estado de México inició la entrega de Tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar que beneficiará a 108 mil mujeres de 63 y 64 años de edad, recibirán de manera bimestral 3 mil pesos. Foto: Crisanta Espinosa/ Cuartoscuro

Un programa con visión social

Mujeres con Bienestar está diseñado para atender de manera directa a la población femenina que enfrenta mayores obstáculos de desarrollo.

Además del apoyo económico de dos mil quinientos pesos, las beneficiarias reciben una amplia gama de servicios complementarios que fortalecen su bienestar integral. Entre ellos se encuentran:

seguro de vida

asistencia funeraria

asistencia psicológica

asistencia nutricional y legal

atención dental y oftalmológica.

El paquete también incluye asistencia financiera, capacitación digital y descuentos preferenciales en transporte público y comercios participantes.

Una de las innovaciones más destacadas del programa es la inclusión de asistencia veterinaria tanto telefónica como presencial, así como el acceso a telemedicina y acompañamiento especializado para resolver dudas de salud de manera rápida y directa.

¿Cómo acceder a la atención médica telefónica?

El servicio médico gratuito puede solicitarse en cualquier momento mediante el Centro de Atención Telefónica. Para activarlo, las beneficiarias deben comunicarse al número 55 41 61 69 97 y proporcionar su nombre y teléfono.

Una vez registrada la llamada, serán canalizadas con un médico general capaz de orientar sobre padecimientos que no requieran atención especializada.

Este servicio opera las 24 horas durante los 365 días del año y se suma a la estrategia estatal que busca atender de manera cercana a las mujeres, reconocer deudas históricas y promover su desarrollo pleno en todos los ámbitos.

Con estas acciones y la reciente incorporación de nuevas beneficiarias, el Gobierno del Estado de México fortalece un programa que continúa ampliando su alcance y consolidándose como una herramienta clave para mejorar el bienestar de miles de mujeres en la entidad.

